La pizarra Splashtop gana el Premio a la Excelencia
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Splashtop Whiteboard, aplicación de escritorio remoto con anotación, seleccionada como producto tecnológico educativo destacado por Tech & Learning
14 de noviembre de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy que su aplicación Splashtop Whiteboard ha ganado el prestigioso Premio a la Excelencia tras ser reconocida como producto tecnológico destacado por la revista Tech & Learning. Splashtop Whiteboard permite a profesores y alumnos convertir un iPad o una tableta Android en una pizarra interactiva.
Mediante pruebas y experimentos exhaustivos, y basándose en la experiencia real en el aula, un panel de más de 30 profesores y expertos en educación seleccionó la Pizarra Splashtop entre un grupo de más de 160 productos educativos como uno de los productos más innovadores y útiles del mercado.
"Como los centros escolares siguen teniendo que hacer más con menos, comprar la solución adecuada para las necesidades de tu distrito es más importante que nunca", afirma Kevin Hogan, Director Editorial del Grupo de Aprendizaje Tech & de NewBay Media. "Tech & Learning se enorgullece de presentar estos productos recomendados que han sido puestos a prueba por nuestro experimentado equipo educativo de jueces".
Chris Clausen, administrador de la escuela Diablo View, explica: "Como administración, estábamos debatiendo si obtener todas las nuevas configuraciones de pizarra interactiva, que habrían sido inmensamente más caras que la compra de iPads y la aplicación Splashtop Whiteboard. Los profesores que ya tenían pizarras interactivas las abandonaron y quisieron cambiar las salas a donde se usaba la aplicación Splashtop. Ha sido una herramienta maravillosa para nuestros profesores: hace incluso más que una pizarra interactiva y nos ha ahorrado una enorme cantidad de dinero". Dave Yearwood, profesor y director del departamento de Tecnología de la Universidad de Dakota del Norte y consultor de Educación, afirma: "¡Splashtop Whiteboard me ha ganado por completo! Whiteboard no solo es sólida y fiable, sino que también permite tanto controlar como marcar la pantalla en un programa de Windows o Mac. Además, se puede utilizar como pizarra interactiva virtual (IWB), ¡un dos por uno!".
"Obtener este premio parece casi como ganar un Premio Nobel por crear uno de los mejores productos de software educativo del mercado", dijo Mark Lee, director general y cofundador de Splashtop. "Exageraciones aparte, como padre siento una gran satisfacción al saber que mi equipo ha creado algo útil para las escuelas, algo que puede tener un impacto positivo en los niños de todo el mundo".
Splashtop Whiteboard está creada sobre Splashtop Remote Desktop, la galardonada y duradera aplicación de pago para iPad número 1 de la Apple App Store, y una de las aplicaciones educativas más populares de Google Play. Conectándose por wifi a un ordenador y a una pantalla grande desde un iPad o una tableta Android, una clase entera puede ver contenido Flash con vídeo y audio totalmente sincronizados, controlar sus aplicaciones favoritas y anotar el contenido de las lecciones con una barra de herramientas con todas las funciones.
Hasta la fecha, Splashtop ha permitido a más de diez millones de usuarios de dispositivos móviles, desde tabletas hasta teléfonos inteligentes, acceder de forma remota a sus ordenadores desde cualquier lugar para ejecutar sus aplicaciones favoritas de Mac o Windows y para ver y editar archivos, ver películas en alta definición y jugar a juegos con uso intensivo de gráficos.
Recursos de Apoyo
Splashtop Whiteboard: https://www.splashtop.com/whiteboard
Página de inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
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Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a impactar en la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto de su clase, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios empresariales un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de diez millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios se han suministrado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud™ garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
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