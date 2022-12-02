La aplicación Splashtop Whiteboard convierte el iPad en una pizarra interactiva
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Los Educadores Ahora Pueden Usar un iPad para Controlar Su Computadora, Anotar Contenido y Jugar con Flash a una Fracción del Costo de Pizarras Más Caras
27 de junio de 2011 - ISTE, Filadelfia - Splashtop® Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, hará una demostración de Splashtop Whiteboard, su nueva aplicación para iPad destinada a la educación, en la Conferencia 2011 de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE®) que se celebrará en Filadelfia, Pensilvania.
Creada sobre Splashtop Remote Desktop, la innovadora aplicación para iPad de la empresa, número 1 de pago en el App Store de Apple, Splashtop Whiteboard permite a profesores y alumnos convertir su iPad en una pizarra interactiva. Al conectarse al ordenador del aula a través de Wi-Fi, pueden ver contenido multimedia Flash con vídeo y audio totalmente sincronizados, controlar sus aplicaciones favoritas y anotar el contenido de las clases, todo ello desde un iPad. Ahora los profesores pueden interactuar con los alumnos en sus pupitres o desde las cuatro esquinas del aula.
"El iPad se está convirtiendo en una poderosa herramienta educativa, que aumenta las pizarras interactivas existentes de Polyvision, Promethean y Smart Technologies", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Junto con Splashtop Whiteboard, ahora las escuelas de todo el mundo pueden dar un paso más para completar sus iniciativas de 1:1 del iPad".
Para celebrar el lanzamiento, Splashtop ofrece un precio de introducción con descuento de 9,99 dólares por Splashtop Whiteboard (normalmente 19,99 dólares) durante el show de ISTE. Por favor, pasa por el puesto de Splashtop (#154) para ver una demostración de esta nueva e innovadora aplicación.
Esto es lo que dicen los profesionales de la educación sobre Splashtop Whiteboard:
"¿Aplicaciones Flash en el iPad? Lo único genial: combina la aplicación Pizarra Splashtop con la herramienta de animación infantil nº 1 para ayudar a potenciar las habilidades de lectoescritura en el aula. ¿Y ahora pueden anotar su trabajo? Vaya, las aulas se han vuelto mucho más creativas". - Peter H. Reynolds, creador de Animation-ish™ y fundador de FableVision® Learning.
"A partes iguales escritorio remoto, pizarra y herramienta interactiva, Splashtop Whiteboard añade una cantidad increíble de funcionalidad a la forma en que los educadores pueden enseñar con un iPad. En estos tiempos difíciles para los presupuestos de las escuelas, es esencial que encontremos herramientas multifuncionales que puedan ser utilizadas para varias posibilidades. Una computadora con un iPad y Splashtop Whiteboard ofrece a los maestros opciones para comunicarse visualmente con los estudiantes". – Ted Lai, Educador Distinguido de Apple 2003, Director de Servicios de Tecnología y Medios de Comunicación.
Con Splashtop Whiteboard, los profesores pueden:
Tener el control - Tener un control total sobre las aplicaciones de Mac o PC, como Apple Keynote® o Microsoft PowerPoint®, todo desde un iPad. No es necesario estar atado al frente de la clase. Sé libre de deambular. Entrega el iPad a un alumno y ¡deja que su imaginación haga el resto!
Anotar Cualquier Cosa – Usar gestos para dibujar y resaltar usando bolígrafos de diferentes colores y tamaños, resaltador, formas y herramientas de texto sobre el contenido existente o fondos en blanco, reglados o graficados. Toma instantáneas de la pantalla y guárdalas en la galería para usarlas más tarde, o envíalas por correo electrónico a los estudiantes, padres o colegas.
Experimenta una Reproducción Realista – Todos los vídeos y el audio se reproducen en alta definición en tu iPad. Reproduce contenido de Adobe Flash, música de iTunes, DVDs, CDs, etcétera, como se debe disfrutar y evita las molestias de la sincronización.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote Desktop, un éxito de ventas en la App Store de Apple, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta mientras están lejos de su ordenador. Splashtop Whiteboard se basa en Splashtop Remote añadiendo funciones de anotación. Splashtop Remote ya está disponible en Apple App Store, Android Marketplace, Amazon Appstore y webOS App Store.
En la actualidad, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de PC y dispositivos móviles de fabricantes líderes como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos galardones, entre ellos el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2011" de LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para más información, visita https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
https://www.splashtop.com https://www.splashtop.com/whiteboard