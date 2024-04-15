Splashtop presenta funciones mejoradas de edición de audio y vídeo en NAB Show
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El conjunto de mejoras de rendimiento para Splashtop Enterprise proporciona una experiencia remota inigualable mientras se utilizan herramientas de edición avanzadas.
LAS VEGAS, California – Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, presenta en NAB Show de este año funciones avanzadas de rendimiento para su solución Enterprise, todas ellas diseñadas pensando en los profesionales de la radiodifusión y los medios de comunicación.
Splashtop Enterprise está optimizada para proporcionar una experiencia remota ultrarrápida con extrema precisión para los usuarios que realizan tareas como la edición de vídeo y la sincronización de labios. Splashtop también está optimizada para una variedad de hardware, incluidas las últimas tarjetas gráficas y unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, Intel y AMD.
Para comenzar una sesión remota, los profesionales de los medios de comunicación solo tienen que iniciar sesión en sus estaciones de trabajo de estudio mediante el inicio de sesión único (SSO) y tener acceso inmediato al hardware, las aplicaciones de escritorio, los complementos y los potentes procesadores existentes desde su ordenador, portátil o dispositivo móvil. El conjunto de funciones creativas de la solución, que incluye velocidades 4K, audio de ultraalta fidelidad, compatibilidad con varios monitores y color 4:4:4, permite a los usuarios satisfacer las demandas de las producciones en tiempo real de hoy en día sin sacrificar la velocidad, la calidad o la fiabilidad.
"En entornos de medios de comunicación de ritmo rápido, la simplicidad y la eficiencia son salvavidas. Estamos tratando de establecer el estándar de lo que es posible en la producción y colaboración remotas", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Como socio de soluciones de vídeo, nuestro objetivo es garantizar que los usuarios tengan acceso a las herramientas que necesitan y puedan lograr un rendimiento excepcional dondequiera que estén".
Conjunto de funciones creativas:
Alto rendimiento y baja latencia: trabaja en tiempo real con calidad 4K HD y velocidades de fotogramas de hasta 60 fotogramas por segundo (y transmisión de iMac Pro Retina 5K). Splashtop ha demostrado alcanzar hasta 240 fps.
Transferencia de micrófono: conecta virtualmente una entrada de micrófono local con un ordenador remoto y accede sin problemas a las aplicaciones necesarias, como software de grabación, software para reuniones y software de dictado.
Audio de ultraalta fidelidad: con compatibilidad para velocidades de bits de audio ultraaltas, Splashtop aborda las necesidades críticas de edición de sonido detallada, sincronización AV y posproducción, asegurando que cada matiz de audio se capture y reproduzca a la perfección.
Muestreo de color 4:4:4: disfruta de una precisión de color, contraste y detalle de imagen sin precedentes con la compatibilidad de Splashtop para el muestreo de color 4:4:4, crucial para proyectos en los que la precisión del color no es negociable.
Compatibilidad con lápiz óptico remoto: mejora tu control creativo con compatibilidad para ajustes de presión, orientación, inclinación y tamaño de dispositivos de lápiz óptico y lápices durante sesiones remotas.
Wacom Bridge: nueva e innovadora tecnología desarrollada conjuntamente por Wacom y Splashtop, que proporciona una colaboración fluida entre los dispositivos Wacom y tu espacio de trabajo digital en cualquier momento y lugar.
Compatibilidad con varios monitores: permite a los profesionales seleccionar y ver pantallas remotas en una ventana o distribuir cada monitor en Windows separadas adaptadas a su configuración local.
Transferencia de archivos potente: la función actualizada de transferencia de archivos potente permite transferencias de archivos fáciles de arrastrar y soltar entre ordenadores, lo que agiliza el proceso creativo y la colaboración sin la necesidad de iniciar una sesión remota.
Con Splashtop Enterprise, los profesionales de los medios de comunicación pueden operar de forma remota herramientas de retransmisión, producción en vivo y transmisión con un rendimiento de vídeo y audio de alta calidad tan fácilmente como si estuvieran en el estudio. La solución permite a los equipos colaborar de manera efectiva en tiempo real, compartir pantallas, anotar y comunicarse con claridad, independientemente de su ubicación.
Splashtop prioriza el control de acceso, la privacidad de los datos y el contenido, ofreciendo férreas funciones de seguridad para garantizar operaciones seguras y fiables. Se dedica a apoyar las necesidades de radiodifusión las 24 horas del día. Su equipo de atención al cliente proporciona soluciones rápidas y eficientes, lo que garantiza que las operaciones de transmisión se desarrollen sin problemas y sin interrupciones.
Únete a nosotros en el stand #10052 de NAB Show para una demostración en vivo y comprueba de primera mano las capacidades de rendimiento de Splashtop Enterprise o visítenos en la web para conocer las soluciones para los medios de comunicación, el ocio y la radiodifusión.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com