Splashtop para Ubuntu ofrece 10 veces más rendimiento que el VNC
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El último producto de Splashtop, Streamer, que permite a los usuarios de Android, iOS, Mac y Windows conectarse a servidores o escritorios remotos de Ubuntu, está dirigido a administradores de sistemas Linux, jugadores y usuarios de escritorios y estaciones de trabajo
San José, CA (PRWEB) — 28 de noviembre de 2012 — Splashtop Inc., el líder mundial en computación entre dispositivos, anunció hoy el lanzamiento de su software de escritorio remoto Streamer para Ubuntu. Ahora los usuarios de los dispositivos cliente Splashtop 2 pueden conectarse a un ordenador remoto que ejecute Ubuntu para usar aplicaciones Linux y acceder a sus datos.
Para los usuarios de Ubuntu, Splashtop Streamer ofrece una alternativa sobrealimentada y de alto rendimiento al Virtual Network Computing (VNC) y a otros programas de escritorio remoto. Gracias a la eficacia de su protocolo, algoritmos y optimizaciones, Splashtop ha demostrado en pruebas de rendimiento que ofrece velocidades de fotogramas de vídeo hasta 15 veces superiores y tiempos de latencia hasta 10 veces inferiores a los de la competencia. Las sesiones de Splashtop están protegidas con SSL y encriptación AES de 256 bits, lo que le permite servir como una tubería segura entre dispositivos, permitiendo en algunos casos a los usuarios eliminar su necesidad de soluciones VPN independientes.
"Splashtop ha sido un miembro activo de la Fundación Linux desde hace varios años", dijo Jim Zemlin, Director Ejecutivo de la Fundación Linux. "Con el último trabajo de la compañía en el software de streaming de escritorio remoto para Linux, Splashtop está demostrando su comprensión, apoyo y colaboración con la comunidad de usuarios de Linux".
"El software de escritorio remoto de Splashtop es un producto innovador, y le damos la bienvenida al Centro de Software de Ubuntu", dijo Stephane Verdy, Gerente de Producto de Canonical. "Creemos que la comunidad de Ubuntu no sólo acogerá el producto como usuario, sino que lo combinará con otros programas para crear soluciones móviles creativas para los negocios y el juego".
Los expertos del sector prevén una fuerte demanda del producto por parte de varios grupos, entre ellos 1) administradores de sistemas Linux, muchos de los cuales utilizan Ubuntu para gestionar sus redes, 2) jugadores de Linux, que son en su inmensa mayoría usuarios de ordenadores apasionados y conocedores de la tecnología, y 3) usuarios generales de ordenadores de sobremesa y estaciones de trabajo con Ubuntu que suelen poseer dispositivos Android y otras plataformas cliente compatibles con Splashtop.
Esta nueva versión de Splashtop Streamer permite a los usuarios conectarse remotamente a un ordenador Ubuntu y hacer lo siguiente:
ver y editar archivos a distancia (sin transferir ni sincronizar)
ejecutar sus programas Linux favoritos
transmitir su colección de música
ver vídeos de hasta 30 fotogramas por segundo con baja latencia
jugar a juegos con muchos gráficos
utilizar métodos de introducción para escribir caracteres en varias lenguas
realizar la transcodificación al vuelo de varios formatos de vídeo y audio
Además, la versión para Ubuntu de Splashtop Streamer permite ajustar con precisión la velocidad de fotogramas del vídeo y la configuración de los números de puerto mediante la edición manual de un archivo de configuración, lo que no está disponible en la versión para Mac o Windows de Splashtop Streamer.
"Los usuarios de Linux llevaban tiempo pidiendo una versión de Splashtop compatible con Ubuntu, así que ya la tenemos", dijo Mark Lee, fundador y director general de Splashtop. "Estamos dando al usuario algunas formas de ajustar los archivos de configuración para transmitir a diferentes velocidades de fotogramas, lo que creemos que agradecerá la gente de Linux".
Hasta la fecha, la línea de productos Splashtop for Business, dirigida a los mercados de PYMES y empresas, y la línea de productos de consumo Splashtop 2 han permitido a más de diez millones de usuarios de dispositivos móviles, desde tabletas a teléfonos inteligentes, acceder remotamente a sus ordenadores desde cualquier lugar para ejecutar sus aplicaciones favoritas y ver y editar archivos, ver películas en alta definición y jugar a juegos de gráficos intensivos.
Recursos de Apoyo y Enlaces Útiles
Página de descarga de Splashtop: https://www.splashtop.com/downloads
Inicio de Canonical: https://canonical.com/
Inicio de la Fundación Linux: https://www.linuxfoundation.org/
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Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor colaboración entre dispositivos, puenteando tabletas, teléfonos, computadoras, televisores y servicios en cloud. La tecnología de Splashtop permite a los consumidores y a los usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Microsoft Windows Store y otros. Más de diez millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios se han suministrado con Splashtop.
La línea de productos Splashtop for Business cuenta con un servidor de retransmisión y una consola de gestión en las instalaciones. Una solución en sintonía con las tendencias actuales de la industria como BYOD (tráete tu dispositivo) y la consumerización de la TI, Splashtop for Business satisface las necesidades de movilidad de las organizaciones proporcionando una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a los departamentos de TI un control basado en políticas.
La red mundial de servidores de retransmisión de alto rendimiento de Splashtop, la "Splashtop Bridging Cloud™", una infraestructura SaaS, garantiza un acceso remoto rápido y seguro a los usuarios en movimiento, desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine. La empresa tiene su sede en San José y cuenta con muchas oficinas internacionales. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
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