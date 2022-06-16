Los Resultados de la Encuesta Splashtop Indican Cómo las Instituciones Educativas Pueden Hacer del Aprendizaje a Distancia una Opción Efectiva
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SAN JOSÉ, California, 10 de Noviembre de 2020—Después de haber encuestado a más de 2.500 profesores, administradores de TI y estudiantes de todo el mundo durante la pandemia de COVID-19, Splashtop Inc.—líder mundial en soluciones de acceso, colaboración y soporte remoto—confirma la importancia de contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para la educación a distancia. Específicamente, la encuesta indica que el aprendizaje a distancia puede ser más eficaz si se proporciona acceso remoto a los recursos del laboratorio de computación en el campus y soporte remoto de TI para los estudiantes y el profesorado.
Durante septiembre y octubre, Splashtop realizó una encuesta en línea a más de 2.500 personas seleccionadas al azar en 42 países que participan actualmente en un programa de aprendizaje. El objetivo era averiguar cómo se están adaptando sus instituciones educativas a la pandemia de COVID-19. La mayoría (60%) de los encuestados pertenece a un centro de enseñanza superior, el 22% está en un centro de enseñanza K-12 y el 18% restante participa en un programa de formación profesional.
"Mediante la creación de un ecosistema integrado de herramientas de colaboración, plataformas de aprendizaje electrónico y herramientas de acceso remoto, el aprendizaje a distancia puede ser una opción eficaz no sólo durante el COVID-19, sino también más allá", dijo el CEO de Splashtop, Mark Lee. "Con el panorama educativo en rápida evolución y el aumento del aprendizaje tanto a distancia como híbrido, las instituciones educativas pueden ofrecer una experiencia de aprendizaje más consistente a través de opciones tecnológicas inteligentes".
Mejorando el Aprendizaje a Distancia, Juntos
Aunque los aspectos sociales de la interacción cara a cara son insustituibles, la tecnología puede contribuir en gran medida a garantizar que el aprendizaje a distancia sea productivo, eficaz y ampliamente disponible. Las instituciones educativas pueden alcanzar sus objetivos de aprendizaje a distancia de dos formas:
Proporcionar acceso remoto a los laboratorios informáticos:
Los campus universitarios y los distritos K-12 suelen tener laboratorios informáticos con estaciones de trabajo de alto rendimiento y aplicaciones de software como Microsoft Office Suite, Adobe Photoshop e Illustrator, AutoCAD y lenguajes de programación como C++, Java y Python. Los alumnos que aprenden en casa rara vez disponen de los recursos informáticos necesarios para ejecutar un software tan caro y sofisticado. Sin embargo, las herramientas de acceso remoto de nueva generación permiten tanto a los estudiantes como a los profesores utilizar las estaciones de trabajo y las aplicaciones de software del campus a través de cualquier dispositivo -incluidos portátiles, tabletas y Chromebooks económicos- y desde el escritorio de la habitación, la mesa de la cocina o el sofá del salón.
Proporcionar soporte informático remoto a estudiantes y profesores:
Con tantos estudiantes e instructores que dependen de dispositivos informáticos domésticos, es inevitable que surjan problemas técnicos. Las instituciones educativas pueden dotar a sus equipos informáticos de software de asistencia remota que les permita solucionar y arreglar problemas a distancia, tanto para los estudiantes y profesores que están en casa como para los que están en el campus.
Los resultados de la encuesta incluyen:
La mayoría (55%) de las instituciones educativas imparten actualmente programas de aprendizaje totalmente a distancia o híbridos. En todo el mundo, el 38% de las instituciones siguen con la enseñanza presencial, el 30% imparten enseñanza totalmente a distancia y el 25% adoptan un enfoque híbrido, combinando la enseñanza a distancia y la presencial.
La geografía marca la diferencia. Por ejemplo, en el Reino Unido y la India, la mayoría de los encuestados están en instituciones que imparten clases a distancia o híbridas. En Francia, la inmensa mayoría ha comenzado las clases presenciales. En Norteamérica, varía aún más en función de las directrices de cada estado o provincia.
Casi el 53% de los encuestados considera que el aprendizaje a distancia es más eficaz o está a la par con la enseñanza presencial. Entre los que consideran que el aprendizaje a distancia es menos eficaz, los motivos son la falta de soluciones tecnológicas adecuadas y los problemas técnicos que surgen durante las sesiones a distancia.
Aunque menos de la mitad de las instituciones que imparten enseñanza a distancia ponen sus recursos informáticos del campus a disposición de los estudiantes y el profesorado a distancia, las que sí proporcionan acceso remoto a los laboratorios informáticos lo hacen aprovechando la tecnología de acceso remoto de nueva generación, como Splashtop.
Lee el informe completo de la encuesta.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota para instituciones académicas, profesionales de empresa, MSP, departamentos de TI y help desk. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway y otros programas de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.