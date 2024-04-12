Splashtop mostrará soluciones innovadoras de acceso remoto en SupportWorld Live 2024
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CUPERTINO, California, 15 de abril de 2024 – Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, se complace en anunciar su participación como expositor en la próxima conferencia SupportWorld Live . Este evento de primer nivel para profesionales de asistencia y soporte se llevará a cabo del 29 de abril al 1 de mayo de 2024 en el Centro de Convenciones de Colorado en Denver (Colorado).
SupportWorld Live reúne a más de 1500 profesionales de la industria en un solo lugar para explorar la selección más completa de tecnología y servicios. El evento, organizado por HDI, una empresa Informa, proporciona un centro neurálgico para aquellos que buscan mantenerse a la vanguardia en el mundo de la gestión de servicios y soporte en rápida evolución.
En el stand #211, Splashtop demostrará sus soluciones de soporte de TI y acceso remotos de última generación, que incluyen Splashtop Enterprise y Splashtop SOS. Estas plataformas están diseñadas para capacitar a los profesionales de TI para que ofrezcan seguridad, soporte continuo y mejoren la eficiencia operativa en múltiples puntos finales. Los asistentes averiguarán cómo las capacidades de integración de Splashtop con las principales plataformas de ITSM como ServiceNow y Zendesk pueden agilizar los flujos de trabajo y reducir significativamente el tiempo de inactividad del usuario final.
"Como expositor en SupportWorld Live, Splashtop espera demostrar cómo nuestras soluciones de acceso remoto pueden empoderar a los profesionales de TI en sus operaciones diarias mediante la unificación de múltiples herramientas de TI en una sola plataforma, mejorando la experiencia de soporte e impulsando la gestión de los técnicos. Nuestras herramientas están diseñadas para satisfacer las demandas críticas de los ejecutivos de TI y el personal de soporte de hoy en día, ofreciendo soluciones tanto en las instalaciones como en la cloud", dijo Stephen Ng, Director jefe de soporte técnico global de Splashtop y Vicepresidente de comunicaciones de HDI San Francisco Bay Area Chapter. "También estoy orgulloso de ver cómo HDI facilita continuamente estas reuniones cruciales de la industria. Estos eventos no solo muestran soluciones innovadoras como la nuestra, sino que también fomentan una comunidad en la que los profesionales de la gestión de servicios pueden intercambiar ideas e impulsar la industria".
Los asistentes a la conferencia están invitados a visitar el stand de Splashtop para ver una demostración en vivo y la oportunidad de ganar un Hypervolt 2 Pro. Esta es una oportunidad única para ver de primera mano cómo las soluciones de Splashtop pueden optimizar las operaciones de soporte de TI y mejorar la prestación de servicios en varios dispositivos.
Para obtener más información sobre Splashtop y sus galardonadas soluciones de acceso y soporte remotos, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com