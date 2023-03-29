Splashtop ha sido preseleccionada por IABM BaM Awards® 2023
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Reconocida en la categoría "Producción" por las soluciones de producción remota de alto rendimiento de la empresa para la radiodifusión y los medios de comunicación
Cupertino, California – 29 de marzo de 2023 –Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, se enorgullece en anunciar que sus soluciones de producción remota de alto rendimiento para la radiodifusión y medios de comunicación han sido preseleccionadas en la categoría "Producción" por los IABM BaM Awards® 2023, que reconocen las innovaciones tecnológicas sobresalientes que ofrecen beneficios comerciales y creativos reales. La preselección para la edición de NAB Show ha sido seleccionada por jueces independientes de casi 150 participantes.
Splashtop permite a las emisoras emitir desde cualquier lugar con el más alto rendimiento y precisión. Los equipos remotos pueden conectarse virtualmente a potentes estaciones de trabajo y equipos de edición para crear, colaborar y disfrutar de un entorno remoto que puede seguir el ritmo de las exigentes necesidades de producción y transmisión de la actualidad. Con una seguridad robusta, una interfaz fácil de usar y la mejor atención al cliente, las soluciones locales y cloud de Splashtop son las preferidas por los estudios de medios de comunicación y producción, los diseñadores, los estudios de sincronización de audio/vídeo y más.
"Le agradecemos a la Asociación de Comercio Internacional para la Industria de Medios y Radiodifusión este prestigioso reconocimiento", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "En Splashtop hemos servido y apoyado a la industria de la radiodifusión durante muchos años y hemos desarrollado nuestras soluciones de producción remota según las necesidades de nuestros clientes. No importa si informan al pie del cañón, en el estudio o trabajan desde casa, Splashtop está diseñado tanto para creativos como para profesionales técnicos, con la potencia y el rendimiento necesarios para permitir un trabajo rápido y de alta precisión".
Hoy en día, Splashtop cuenta con la confianza de 3 de las 5 principales cadenas de televisión y noticias, organizaciones de retransmisión de deportes, múltiples ligas deportivas profesionales y cientos de estudios de entretenimiento en todo el mundo como la columna vertebral de sus arquitecturas de producción remota. Splashtop ha posibilitado transmisiones en vivo para los Juegos Olímpicos, the Big Game, las principales elecciones políticas y actualizaciones meteorológicas diarias del radar Doppler.
El software de acceso remoto de Splashtop permite a los equipos de producción utilizar potentes ordenadores y aplicaciones de trabajo desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y de forma segura. Sus soluciones para los medios de comunicación y el ocio también están optimizadas para GPU NVIDIA, AMD e Intel. Para obtener más información sobre las soluciones de producción remota de Splashtop, visítanos para ver una demostración en vivo en NAB Show en Las Vegas, del 16 al 19 de abril en el stand n.° 9118, o visita Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr transmisiones 8K/60 fps y
una experiencia sin retardo. Splashtop viene con funciones de seguridad y cumplimiento avanzados, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com