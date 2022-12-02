La Splashtop se enviará en las placas base Intel Sandy Bridge en 2012
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Intel incluye el Splashtop Streamer en millones de placas base – permite a los usuarios finales convertir un PC en un cloud personal o en un centro doméstico digital.
7 de diciembre de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy una asociación con Intel (NASDAQ:INTC) para integrar Splashtop en millones de placas base y hacer posible nubes personales que proporcionen contenidos, medios, archivos y aplicaciones de PC a dispositivos móviles y televisores a partir de febrero.
Actualmente, Splashtop conecta a más de 5 millones de usuarios de móviles con PC o Mac en todo el mundo, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Splashtop está completamente optimizado para el chipset de CPU Sandy Bridge de Intel y es capaz de entregar video de alta definición a 1080p y 30 fotogramas por segundo con baja latencia en dispositivos móviles.
"La gente está comprando ordenadores más potentes y los está convirtiendo en cloud personales para entregar contenidos, archivos y aplicaciones a sus dispositivos móviles", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Estamos entusiasmados por asociarnos con Intel y optimizar Splashtop para ofrecer la mejor experiencia de usuario en todos los dispositivos".
El escritorio remoto de Splashtop elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a los archivos de trabajo importantes y a las aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. También se puede disfrutar a distancia de contenidos de entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D.
Con el escritorio remoto de Splashtop, los usuarios pueden:
Controlar completamente los PC o Mac con gestos táctiles intuitivos para acceder remotamente a los archivos e interactuar con las aplicaciones
Trabajar con documentos de Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint) y Microsoft Outlook
Accede a iPhoto, Quicken, Keynote y otras aplicaciones
Ver vídeos (Hulu, Netflix, DVD) y reproducir música almacenada en su ordenador, ya sea en iTunes, Windows Media Player u otros formatos
Accede a los navegadores Edge, Firefox, Chrome y Safari con marcadores, plug-ins favoritos y extensiones
Conectarse a PC o Mac a través de redes Wi-Fi y 3G/4G/5G
Ahorra energía con Wake-on-LAN
Acerca de Splashtop
Splashtop se propone influir en la vida de las personas ofreciéndoles la mejor experiencia informática multidispositivo de su clase conectando tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. Los productos de Splashtop se han distribuido en más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. El escritorio remoto de Splashtop, XDisplay, Whiteboard, CamCam o FileHound, entre otras, son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog y Amazon Appstore para Android, haciendo las delicias de millones de usuarios móviles con un acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y servicios pueden "movilizar" una fuerza de trabajo en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de la experiencia de clase de los consumidores en sus dispositivos mientras cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2011" de Laptop Magazine. Splashtop tiene su sede en San José con equipos en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
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Splashtop Home: https://www.splashtop.com
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