Splashtop seleccionado como finalista en la lista Red Herring de los 100 mejores de América del Norte
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San José, CA - 7 de mayo de 2013 - Splashtop Inc., empresa líder en acceso remoto a escritorios y aplicaciones, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada como finalista para el premio Top 100 North America de Red Herring, una prestigiosa lista que honra a las empresas tecnológicas privadas más prometedoras del año de la región empresarial norteamericana. Splashtop proporciona a grandes empresas, PYMES y consumidores un acceso remoto a escritorios y aplicaciones de alto rendimiento que moviliza de forma rentable aplicaciones, datos y archivos críticos para la empresa. Al poder acceder a .net, IE, Flash, y aplicaciones empresariales "gruesas" como programas CAD/CAM y de diseño en iPads, tabletas y smartphones, hay muy pocas limitaciones a lo que pueden acceder, cuándo, desde cualquier dispositivo móvil. La tecnología pendiente de patente de Splashtop permite incluso a los jugadores jugar a juegos de ordenador en sus iPads, y a los educadores compartir, proyectar y anotar sobre el plan de estudios básico mientras caminan por el aula e implican a los alumnos de forma más interactiva.
"Es un gran honor ser seleccionados como finalista", comenta Mark Lee, CEO de Splashtop. Hay muchas grandes compañías en esta lista y estamos encantados de ser reconocidos entre ellas como una compañía que proporciona utilidad y valor comercial a muchos millones de usuarios".
Red Herring ha estado seleccionando las más excitantes y prometedoras start-ups y "scale ups" desde 1995. Los finalistas son evaluados individualmente de entre un gran grupo de cientos de candidatos en toda Norteamérica. Veinte criterios principales subyacen en la puntuación y el proceso. Entre ellos figuran: el tamaño del mercado al que se dirige la empresa candidata, su PI y sus patentes, su financiación, la prueba de concepto, los ingresos y la experiencia de la dirección. Cada empresa pasa una entrevista individual después de rellenar una minuciosa presentación, cumplimentada con debida diligencia. En la lista de finalistas suelen figurar las empresas más destacadas y con mejores resultados de ese año.
Esta evaluación única se complementa con un examen de la trayectoria y la posición real de la empresa, lo que permite a Red Herring ver más allá del "ruido" y hacer de la lista un instrumento valioso para descubrir y defender las mayores oportunidades de negocio de la industria.
"La lista de los finalistas confirma las excelentes elecciones hechas por los empresarios y los inversores de riesgo así como las sólidas raíces de las empresas emergentes en la América corporativa, abrazando sus innovaciones. Según todos los indicadores, esto pone de relieve la excelencia empresarial de los Estados Unidos", según Alex Vieux, editor y CEO de Red Herring.
La selección de los finalistas para la edición de 2013 del premio Red Herring 100 North America se basa en la innovación tecnológica, la capacidad de gestión, el tamaño del mercado, el historial de los inversores, la adquisición de clientes y la salud financiera. Durante los meses previos al anuncio, cientos de empresas en los campos de la seguridad, Web 2.0, software, hardware, ciencias de la vida, cloud o telefonía móvil, entre otros, presentaron sus candidaturas para optar al premio.
Se pide a los finalistas que presenten sus estrategias ganadoras en el Foro Red Herring de Norteamérica en Monterrey, California, del 21 al 23 de mayo de 2013. Los 100 ganadores serán anunciados en una ceremonia especial de entrega de premios la noche del 23 de mayo durante el evento.