Un estudio de Splashtop revela que un tercio de los responsables de TI se sienten menos estresados en el trabajo gracias a las tecnologías de acceso y soporte remotos
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Sin embargo, el 33 % de los responsables de la toma de decisiones en materia de TI prevé una serie de retos para apoyar a los trabajadores remotos y de oficina este invierno
Londres, Reino Unido - 12 de enero de 2022: El estrés y el agotamiento en el lugar de trabajo han alcanzado cotas sin precedentes en los dos últimos años, sin embargo, según un nuevo estudio de Splashtop, un tercio de los responsables de TI (34%) se sienten menos estresados en el trabajo gracias a las tecnologías seguras de acceso remoto y asistencia.
Los datos del informe, From Disrupted to Distributed: Cómo navegan las TI por el cambiante entorno laboral, se obtuvieron mediante un estudio realizado por 3GEM, en el que se encuestó a 1000 responsables de la toma de decisiones en materia de TI de organizaciones pequeñas, medianas y grandes (más de 250 empleados) del Reino Unido. En los últimos 18 meses, las tecnologías de acceso y asistencia a distancia han facilitado el paso generalizado al trabajo desde cualquier lugar, y los empleados han aprendido a ser tan productivos desde casa como desde la oficina. Con el invierno en pleno apogeo -y el cambio de hora, el frío y las noches oscuras que lo acompañan-, los nuevos datos demuestran que las ventajas de las tecnologías de acceso y asistencia remotos van más allá de la mera eficiencia en el lugar de trabajo.
Dos quintas partes (42%) de los responsables de TI llegan a afirmar que su trabajo es más agradable como resultado de la falta de estrés que sienten con las tecnologías remotas implantadas. Además, el 36% de los encuestados considera que las herramientas de acceso remoto dan a sus usuarios y compañeros una mayor confianza en ellos como responsables de la toma de decisiones, mientras que casi la mitad (47%) aprecia que las herramientas de acceso remoto no sólo benefician a los usuarios, sino también a los equipos de TI.
Los responsables de TI prevén una serie de retos para este invierno
Cuando se les preguntó por los mayores retos a los que se enfrentan los responsables de TI durante el invierno, se descubrió que las empresas británicas pensaban en una serie de problemas potenciales. Un tercio (33%) preveía algunos problemas a la hora de apoyar tanto a los trabajadores a distancia como a los trabajadores de oficina, mientras que el 30% dijo que poder apoyar horarios flexibles como resultado del trabajo a distancia era un problema que habían previsto. Además, el 13% señaló preocupaciones presupuestarias específicamente relacionadas con el funcionamiento de la oficina cuando no está a pleno rendimiento. También se tuvieron en cuenta las cuestiones relacionadas con el bienestar de los empleados, ya que el 18% señaló que las repercusiones de las enfermedades físicas y la mala salud mental eran un reto que preveían.
"Aunque es alentador ver que una amplia gama de cuestiones están en el radar de las organizaciones británicas, está claro que disponer de planes concretos en torno a una plantilla distribuida será importante para abordar muchas preocupaciones previstas en los próximos meses", dijo Alexander Draaijer, Director General para EMEA de Splashtop. "Invertir en herramientas de acceso remoto da a los responsables de TI tranquilidad con respecto a sus presupuestos y confianza para facilitar un lugar de trabajo eficiente y productivo, lo que en última instancia conduce a una mejor experiencia de los empleados y a una plantilla más feliz."
Es probable que el trabajo distribuido sea cada vez más complejo
Ahora que el trabajo distribuido está arraigado tanto en la cultura como en las prácticas de muchas empresas británicas, uno de cada cuatro responsables de TI (25%) cree que sólo puede volverse más complejo, con la adopción de distintos modelos de trabajo y una lista cada vez mayor de necesidades específicas de cada miembro del equipo. Es probable que esto agrave la constatación de que la mayoría de los responsables de las TI (82%) trabajan ahora más horas en general como consecuencia de las políticas flexibles.
La encuesta también reveló que, aunque el 35% de los responsables de TI reconocen que el trabajo distribuido ha dificultado su trabajo, la mayoría (61%) trabaja una hora más al día para facilitar este cambio significativo en la forma en que los empleados realizan ahora sus negocios. Además de dedicar una hora más a facilitar el trabajo de una plantilla distribuida, los directores de informática señalaron que ahora también proporcionan apoyo emocional a los empleados: una quinta parte (20%) afirma que actúa como terapeuta o mejor amigo en determinadas situaciones.
"Resulta alentador comprobar que los responsables de la toma de decisiones ya están considerando la futura complejidad de acomodar los acuerdos de trabajo distribuido. La gestión de más dispositivos, la TI en la sombra, el aumento del ransomware y las amenazas asociadas a las VPN y los protocolos de escritorio remoto hacen que los preparativos adecuados sean más importantes que nunca, a medida que avanzamos hacia un mundo que exige la capacidad de trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento", añadió Draaijer.
"Instalar hoy las soluciones adecuadas tendrá beneficios duraderos para la salud general de las organizaciones británicas, y los responsables de TI pueden adelantarse a los acontecimientos tomando decisiones inteligentes sobre tecnología antes de que se convierta en una necesidad."
Metodología
Splashtop trabajó con 3GEM para encuestar a 1.000 responsables de la toma de decisiones informáticas en pequeñas, medianas y grandes empresas del Reino Unido (más de 250 empleados) entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley y Ámsterdam, Splashtop es el líder en Acceso Remoto Seguro y Soporte, ofreciendo una experiencia en persona que los usuarios necesitan con una seguridad en la que las TI pueden confiar. A diferencia de las engorrosas y lentas soluciones de acceso remoto, la experiencia en persona de Splashtop es tan rápida, sencilla y segura como estar delante de la máquina in situ. Nuestra calidad 4k a 60 fps con fiabilidad y escalabilidad de nivel empresarial establece el estándar de rendimiento. Splashtop agiliza el acceso y la asistencia para Windows, Mac, Linux, iOS y Android en una sola aplicación. La autenticación de dos factores, el inicio de sesión único y el cumplimiento de las normas SOC2, GDPR, CCPA e HIPAA proporcionan una seguridad de confianza. El soporte global instantáneo de Splashtop permite a los usuarios hablar directamente con un experto, independientemente del tamaño de la empresa. Más información en www.splashtop.com.