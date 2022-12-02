Splashtop Remote conecta sin problemas cualquier dispositivo informático - Ahora agregando soporte para Android y Windows
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Ahora cualquier persona con una tableta o un smartphone, independientemente del sistema operativo, puede acceder al contenido, los medios y las aplicaciones de su PC desde cualquier lugar
6 de enero de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha anunciado hoy que está haciendo que su popular software Splashtop Remote Desktop esté disponible para clientes Android y Windows, además de su actual compatibilidad con clientes iOS. Esta mayor compatibilidad con las plataformas cliente permite a cualquier persona con un smartphone o tableta Android o Windows acceder a los contenidos y aplicaciones de su PC mientras se desplaza, independientemente del sistema operativo del dispositivo móvil.
"Splashtop está construyendo el 'Puente a cualquier lugar'", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Por supuesto, estamos hablando de software aquí, no de política de Alaska. Ya seas un consumidor con un eReader basado en Android, o un negocio que utiliza iPhones, iPads o tabletas de Windows, ahora todo en tu PC en casa o en la oficina está al alcance de tu mano sin importar donde estés. Splashtop Remote conecta todos tus dispositivos sin problemas".
Splashtop Remote permite a los usuarios acceder sin esfuerzo a su ordenador y controlarlo a distancia a través de un dispositivo móvil, como un iPad, un iPhone o un Dell Streak, Samsung Galaxy Tab o Lenovo LePad basados en Android, tendiendo un puente entre la experiencia informática y los distintos dispositivos. Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de PC remoto rica e interactiva que incluye vídeo y audio en tiempo real. Con Splashtop Remote, los usuarios pueden ver películas, escuchar música, acceder a todos sus archivos y aplicaciones, jugar a distancia a juegos de PC y Flash, e incluso encender un ordenador a distancia mediante la función "Wake-on-LAN". Splashtop Remote está disponible en chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y español.
Splashtop Remote está disponible ahora en el App Store de Apple y en iTunes, y en el Android Market. Para conocer más sobre Splashtop Remote, por favor visita: https://www.Splashtop.com/remote.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. Splashtop Remote, reconocido por Apple como uno de los productos más vendidos en la App Store, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta, mientras están lejos de su PC. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC.
Actualmente, los productos Splashtop están disponibles en más de 40 millones de ordenadores de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2010" de Laptop Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede central en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote