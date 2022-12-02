Splashtop Remote Desktop para Windows 8 se lanza en el Windows Store
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Splashtop es la forma más fácil y rápida de acceder a tu PC o Mac con Windows de forma remota desde Windows 8
2 de agosto de 2012 — San José, CA — Splashtop Inc., el líder mundial en computación entre dispositivos, ha anunciado hoy que Splashtop Remote Desktop para Windows 8 ya está disponible en la Tienda Windows. Como versión de vista previa para el consumidor, la interfaz de usuario de Splashtop Remote Desktop está optimizada para los gestos nativos de Windows 8, incluida una lista de favoritos del ordenador fácil de usar, arrastrar y soltar y la capacidad de deslizar para revelar menús ocultos.
Ahora los usuarios de Windows 8 pueden disfrutar de Splashtop Remote Desktop, junto con más de siete millones de usuarios de Splashtop de dispositivos móviles, desde tabletas hasta teléfonos inteligentes, que acceden a sus PC y Mac basados en Windows para ejecutar aplicaciones de forma remota, ver y editar archivos, ver películas en alta definición y jugar a juegos con gráficos intensivos hasta a 30 fotogramas por segundo.
"Con Splashtop Remote Desktop para Windows 8, seguimos cumpliendo nuestra promesa de ser el líder de la industria de la computación de dispositivos cruzados", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Splashtop está emocionado de trabajar con Microsoft para ofrecer a sus usuarios la mejor experiencia de escritorio remoto para la productividad personal y las aplicaciones de negocios".
"Splashtop es un gran ejemplo de re-imaginación de una aplicación existente como una aplicación de estilo Metro", dijo John Richards, director senior de Socios y Desarrolladores de Windows en Microsoft Corp. "Aprovecha las nuevas características de Windows 8 y ofrece una experiencia que funciona en todos los dispositivos Windows 8 de cualquier factor de forma".
Splashtop Escritorio Remoto para Windows 8 proporciona acceso remoto a PC o Mac con audio y vídeo completos a través de redes Wi-Fi y 3G/4G. En esta versión, para acceder a los ordenadores a través de Internet es necesario utilizar una dirección IP estática.
Luego, instala el Splashtop Streamer gratuito en un PC o Mac que ejecute Windows 7, Vista y XP (incluido Home Premium) o Windows 8 Release Preview, así como Mac OS X 10.6+ (se requiere Snow Leopard o Lion para los usuarios de Mac).
Además de ser compatible con Windows 8, Splashtop también está disponible para dispositivos iOS y Android.
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto en su clase – puenteando tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de siete millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud™ garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto con los medios: Equipo de RRPP de Splashtop
Enlaces útiles:
Página de inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer