El Splashtop Remote Desktop HD para el procesador NVIDIA Tegra 3 de cuatro núcleos alcanza un rendimiento récord
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Splashtop Remote Desktop HD, optimizado para Tegra 3, es capaz de ofrecer más de 60 fotogramas por segundo y una latencia inferior a 40 milisegundos para una experiencia de juego y vídeo HD excepcional.
19 de diciembre de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, acaba de anunciar que su galardonada aplicación Splashtop Remote Desktop HD está totalmente optimizada para el procesador móvil de cuatro núcleos NVIDIA® Tegra® 3, lo que proporciona un rendimiento ultra-alto para una experiencia excepcional de juego y vídeo HD. Splashtop Remote Desktop permite a los usuarios acceder a distancia a un PC o Mac con audio completo y vídeo de alta definición, y admite juegos interactivos en 3D.
Basándose en los puntos de referencia de Splashtop, una tableta que ejecute Splashtop Remote Desktop HD con Tegra 3 puede alcanzar una latencia superior a los 60 fotogramas por segundo y por debajo de los 40 milisegundos, proporcionando a los usuarios una experiencia de juego y visualización en HD excepcional y estableciendo un nuevo nivel de rendimiento en el sector. Según NVIDIA, Tegra 3 ofrece hasta 5 veces más rendimiento que su predecesor de doble núcleo, con un menor consumo de energía y una mayor duración de la batería.
"Es fantástico trabajar en estrecha colaboración con Splashtop para ofrecer la solución de escritorio remoto de mayor rendimiento en tabletas y otros dispositivos con Tegra 3", comenta Chris Pedersen, Director senior de desarrollo de contenidos de NVIDIA. "NVIDIA y Splashtop siempre han llevado al límite el rendimiento, y el escritorio remoto de Splashtop es una prueba de lo que pueden hacer estas dos compañías".
"Con el escritorio remoto Splashtop, los usuarios pueden ir a todas partes con su tableta, sin tener que cargar con su PC. Disfrutarán de una experiencia de juego a distancia increíblemente rápida", explica Mark Lee, CEO de Splashtop. "Al aprovechar el procesador de cuatro núcleos Tegra 3 más reciente, Splashtop te lleva a un nuevo nivel. Tanto los jugadores como quienes no lo son se quedarán maravillados".
Esta versión de alto rendimiento de Splashtop Remote Desktop HD estará disponible en todas las tabletas con Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) y procesador Tegra 3, como la ASUS Eee Pad Transformer Prime cuando se actualice a Android 4.0.
Acerca de Splashtop Remote Desktop
El escritorio remoto de Splashtop elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a los archivos de trabajo importantes y a las aplicaciones de oficina como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. También se puede disfrutar a distancia de contenidos de entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D. Los usuarios del escritorio remoto de Splashtop pueden conectar sus dispositivos a través de Internet o LAN.
Acerca de Splashtop
Splashtop se propone influir en la vida de las personas ofreciéndoles la mejor experiencia informática multidispositivo de su clase conectando tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. Los productos de Splashtop se han distribuido en más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. El escritorio remoto de Splashtop, XDisplay, Whiteboard, CamCam o FileHound, entre otras, son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog y Amazon Appstore para Android, haciendo las delicias de millones de usuarios móviles con un acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Para las empresas que necesitan una conectividad segura y gestionada entre dispositivos y servicios en la nube, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y de servicios pueden "movilizar" una plantilla en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de consumo en sus dispositivos y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos de seguridad y conformidad de la empresa.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2011" de Laptop Magazine. Splashtop tiene su sede en San José con equipos en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
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Splashtop Inicio: https://www.splashtop.com