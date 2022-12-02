Splashtop Remote Desktop HD incluido en la tableta Toshiba AT200 disponible en determinadas regiones
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Los usuarios de la tableta AT200 en determinadas regiones ya pueden conectar los dispositivos móviles con el Escritorio Remoto Splashtop para acceder a los archivos y contenidos de los PC.
20 de marzo de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy que su galardonado Splashtop Remote Desktop HD está preinstalado en la tableta Toshiba AT200 (es posible que en algunas regiones se utilicen nombres de modelo diferentes), que estará disponible en Asia Pacífico, Canadá y Europa.
Gracias a esta integración del escritorio remoto HD de Splashtop, los usuarios de la tableta AT200 de las regiones seleccionadas podrán ahora acceder de forma remota a archivos y contenidos en sus PC con audio y vídeo completos, creando sus propias cloud personales para los centros de entretenimiento doméstico o cloud privadas personalizadas para la oficina.
Mark Lee, CEO de Splashtop, explica: "Las tabletas que vienen en paquetes con el control remoto Splashtop son la forma perfecta de acceder a su PC mientras se mueve. En el futuro, esperamos ver más tabletas y PC Toshiba que lleven aplicaciones de escritorio remoto Splashtop por defecto. Ahora puede ver sus fotos o vídeos en cualquier lugar y en cualquier momento, escuchar música o acceder y editar sus archivos. Su cloud personal está al alcance de su mano con Splashtop Remote Desktop en tabletas".
Splashtop Remote Desktop HD se vende por 9,99 USD y Splashtop Remote Desktop por 4,99 USD en Google Play, pero está preinstalado con la tableta Toshiba AT200 disponible en determinadas regiones, de forma gratuita, para los usuarios finales para una prueba de cinco minutos por cada uso.
Para usar la aplicación Splashtop Remote Desktop en su tableta, debe estar conectada a un PC que ejecute el software Splashtop Streamer. Muchos PC de Toshiba vienen equipados con Splashtop Streamer, que está disponible gratuitamente en https://www.splashtop.com/streamer.
Acerca de Splashtop Remote Desktop
Splashtop Escritorio Remoto elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a archivos de trabajo y aplicaciones ofimáticas importantes, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. También se puede disfrutar a distancia de contenidos para el entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D. Los usuarios de Escritorio Remoto Splashtop pueden conectar dispositivos a través de Internet o LAN.
Acerca de Splashtop
Splashtop aspira a mejorar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de computación multidispositivo de su clase, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. Los productos de Splashtop se han enviado a más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound y otras son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World y Amazon Appstore para Android, y han cautivado a millones de usuarios móviles con un acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y servicios pueden "movilizar" una fuerza de trabajo en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de la experiencia de clase de los consumidores en sus dispositivos mientras cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y los premios "Lo mejor de 2011 CES" y "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. Splashtop tiene su sede en San José y equipos en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Enlaces útiles:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote Desktop: https://www.splashtop.com/remote