Splashtop Remote Desktop HD es la aplicación más vendida para HP TouchPad
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Ahora puedes conectarte a PCs y Macs desde el HP TouchPad con una aplicación fácil de usar para acceder a archivos y aplicaciones, que se suma a las soluciones existentes de Escritorio Remoto Splashtop para smartphones webOS
10 de octubre de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática multidispositivo, acaba de anunciar el lanzamiento de Splashtop® Remote Desktop HD para HP TouchPad, que permite una solución sencilla, con un solo clic, para acceder remotamente desde el HP TouchPad a un PC o Mac con soporte completo de audio y vídeo de alta definición. Muy esperada por los fans del HP TouchPad, Splashtop Remote Desktop HD es ahora una de las aplicaciones más vendidas del catálogo de aplicaciones de HP, y ha recibido elogios de los usuarios del HP TouchPad.
Además de la nueva solución de escritorio remoto HP TouchPad, Splashtop es compatible actualmente con HP webOS para los smartphones HP Pre 2 y HP Pre Plus. Splashtop Remote Desktop permite a millones de dispositivos móviles, desde tabletas a smartphones, acceder remotamente a PC y Mac.
"Splashtop ha escuchado a nuestros fans que han clamado por Splashtop Remote Desktop HD para HP TouchPad. Estamos orgullosos de ser una de las primeras aplicaciones de escritorio remoto para TouchPad", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Nuestro compromiso continuo de apoyar el webOS de HP es otro logro importante en el cumplimiento de nuestra visión de conectar miles de millones de dispositivos en todo el mundo".
"Nuestra comunidad en desarrollo ha demostrado un increíble apoyo a webOS y sigue proporcionando experiencias fantásticas a los usuarios de Touchpad", dijo Gloria Gavin, directora de Desarrollo de webOS y Marketing de Aplicaciones de HP. "La aplicación de Escritorio Remoto HD de Splashtop para HP TouchPad es un excelente ejemplo de las mejores aplicaciones disponibles en el ecosistema de aplicaciones de webOS".
Splashtop Remote Desktop HD para HP TouchPad puede descargarse desde el HP App Catalog por 4,99 $ durante un tiempo limitado.
Con Splashtop Remote Desktop HD, los usuarios de HP TouchPad ahora pueden:
Controla totalmente PCs o Macs con controles táctiles intuitivos y gestos webOS familiares para acceder remotamente a archivos e interactuar con aplicaciones
Trabajar con documentos de Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint) y Microsoft Outlook
Accede a iPhoto, Quicken, Keynote y otras aplicaciones no disponibles en webOS
Ver vídeos (Hulu, Netflix, DVD) y reproducir música almacenada en su ordenador, ya sea en iTunes, Windows Media Player u otros formatos
Accede a los navegadores Edge, Firefox, Chrome y Safari con marcadores, plug-ins favoritos y extensiones
Conectarse a PC o Mac a través de redes Wi-Fi y 3G/4G/5G
Ahorra energía con Wake-on-LAN
Splashtop Escritorio Remoto elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Con esta nueva app se puede acceder fácilmente a archivos de trabajo y aplicaciones ofimáticas importantes, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. Los contenidos para entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D, también se pueden ver a distancia. Simplemente vete a cualquier parte con tu dispositivo móvil, smartphone, tableta, portátil o ultrabook, y sigue teniendo acceso completo a tu PC o Mac con un Splashtop Streamer instalado.
Splashtop Remote Desktop está compuesto por dos componentes:
Una aplicación Splashtop Remote Desktop que se ejecuta en el dispositivo cliente, compatible con iOS, Android, webOS, Windows y Mac OS
El software gratuito Splashtop Streamer que funciona en cualquier ordenador con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superior instalado.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc., líder mundial en computación de dispositivos cruzados, fue fundada en 2006 con el objetivo de permitir a las personas de todo el mundo acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones a través de dispositivos y clouds. El producto estrella de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, es un best seller en el Apple App Store y Android Market, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia informática completa desde dispositivos móviles y PC.
Ahora mismo, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 70 millones de PC y dispositivos móviles de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto con los medios de comunicación:
Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Streamers de Splashtop para PC y Mac: https://www.splashtop.com/streamer