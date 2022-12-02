Splashtop Remote Desktop vence a Angry Birds!
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Una aplicación fácil de usar supera al poseedor del récord Guinness en dos países
19 de mayo de 2011 - San José, CA - Splashtop® Inc., líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha acumulado nuevos récords impresionantes, ya que su aplicación de pago Remote Desktop para iPad ha superado al nuevo Guinness World Records® Holder, Angry Birds, en Australia y Nueva Zelanda para convertirse en la aplicación para iPad número uno en general esta semana.
Desde su lanzamiento en septiembre de 2010, Splashtop Remote Desktop ha escalado posiciones hasta convertirse en la primera aplicación de pago para iPad en 15 países y en la primera aplicación empresarial para iPad en 40 países, según App Annie. Ten en cuenta que las clasificaciones se controlan con frecuencia y a menudo cambian cada hora.
Fuente: APPlyzer
"Si cree que vencer a Angry Birds es un pan comido, ¡pregunte a sus hijos!" comentó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “De acuerdo, en serio, no estamos tratando de competir con Angry Birds. De hecho, Splashtop es un maravilloso facilitador de juegos". Aunque el escritorio remoto de Splashtop está considerado como una aplicación para empresas, la compañía se ha apresurado a señalar que muchos jugadores acérrimos lo utilizan para jugar juegos de ordenador con gráficos de alta intensidad, como, por ejemplo, el World of Warcraft,en sus iPad. ¿Quién hubiera dicho que es, en realidad, una revolucionaria aplicación para juegos disfrazada?
Como señala el bloguero Brian Johnson de TouchArcade en su reciente reseña, “Splashtop es básicamente una representación 1:1 de lo que está sucediendo en tu PC, ¡y es fantástico usarlo para jugar!". Por fin, una aplicación para juegos que puede satisfacer a ambos bandos: a los jugadores ocasionales, que cada vez recurren más a sus dispositivos móviles en busca de un juego rápido, como el CityVille, para pasar el rato y a los jugadores serios que quieren una experiencia de juego más intensa y profunda.
Splashtop Remote se conecta a cualquier sistema operativo Windows 7, Windows Vista, Windows XP o Mac OS X 10.6 o superior. Splashtop Remote consta de dos componentes: una aplicación que se ejecuta en el dispositivo móvil y una aplicación que se ejecuta en el ordenador. El smartphone o tableta se conecta al ordenador mediante cualquier red. Para obtener más información sobre Splashtop Remote, visite: https://www.splashtop.com/remote.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote Desktop, un éxito de ventas en la App Store de Apple, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta, mientras están lejos de su PC. La aplicación ya está disponible en el Apple App Store, en iTunes, en el Android Marketplace y en el webOS App Store.
Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de PCs de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote