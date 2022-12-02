Splashtop Remote Desktop añade soporte para Macs
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Los usuarios pueden ahora acceder directamente a los medios, juegos y aplicaciones de su casa u oficina Macs desde un iPhone, iPad, iPod touch o un teléfono Android
27 de enero de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha anunciado hoy que ha ampliado su galardonado producto de software Splashtop Remote Desktop para que sea compatible con Mac. Ahora los usuarios de iMac, Mac Pro, MacBook Pro y Air, y Mac Mini pueden acceder y controlar a distancia su Mac doméstico o de oficina sin problemas utilizando una tableta, como un iPad, o un smartphone, como un iPhone.
"Debido a sus capacidades audiovisuales, el Mac ha sido durante mucho tiempo el objeto de amor de Hollywood. Y como la Mac, el mando a distancia Splashtop realmente brilla con multimedia", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Nuestro software soporta una alta velocidad de cuadro, lo que significa películas más suaves. Ahora, con la compatibilidad con Mac, el control remoto de Splashtop está listo para un romance con Hollywood".
La compatibilidad de Splashtop Remote con Mac es la actualización más reciente de la familia de productos Splashtop, que también incluye compatibilidad con Windows, clientes iOS y dispositivos Android. Permite a los usuarios acceder sin esfuerzo a su ordenador y controlarlo a distancia a través de un dispositivo móvil, como un iPad, un iPhone o un Dell Streak, Samsung Galaxy Tab o Lenovo LePad basados en Android, tendiendo un puente entre la experiencia informática de los distintos dispositivos.
Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia remota de PC y Mac rica e interactiva que incluye vídeo y audio en tiempo real. Con Splashtop Remote, los usuarios pueden ver películas, escuchar música, acceder a todos sus archivos y aplicaciones, y jugar a distancia a juegos de PC, Mac y Flash. Splashtop Remote está localizado para usuarios de inglés, chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y español.
Los asistentes a Macworld 2011 están invitados a experimentar por sí mismos el control remoto de Splashtop en la Mac visitando Splashtop en el Mobile App Showcase, Puesto #818, durante el show.
El cliente Splashtop Remote ya está disponible en el Apple App Store y en iTunes, y en el Android Market. Para descargar gratuitamente la aplicación Splashtop Remote para servidores Mac o para obtener más información sobre Splashtop Remote, visita https://www.splashtop.com/remote. Para ver las imágenes, visita aquí.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. Splashtop Remote, reconocido por Apple como uno de los productos más vendidos en la App Store, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta, mientras están lejos de su PC. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC.
Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 50 millones de PCs de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto Más Innovador" de PC World, el premio a "Lo Mejor de lo Nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo Mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop