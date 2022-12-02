Splashtop lanza Splashtop Pro - Aplicación empresarial para el BlackBerry PlayBook
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Con Splashtop Pro, el departamento de informática puede movilizar al personal con tabletas BlackBerry PlayBook en treinta minutos
10 de mayo de 2012 — San José, CA — Splashtop Inc., el líder mundial en informática entre dispositivos, anunció hoy el lanzamiento de Splashtop Pro con compatibilidad para tabletas BlackBerry® PlayBook™. Splashtop Pro está diseñado para servicios de TI de empresas, proveedores de servicios e integradores de sistemas para permitir una fuerza laboral móvil con tabletas. Splashtop Pro es una aplicación muy esperada para la comunidad de TI empresarial que implementa tabletas BlackBerry PlayBook, y sigue el éxito del escritorio remoto Splashtop, una de las aplicaciones más vendidas para PlayBook.
Con Splashtop Pro, TI puede gestionar y supervisar dispositivos de forma segura a través de una consola web basada en cloud fácil de usar. Ahora TI puede implementar y establecer políticas que permitan a una fuerza laboral móvil aprovechar las clouds personales, privadas y públicas, ya sea que se ejecuten en una máquina física o virtual.
"El objetivo de RIM es ganarse a la empresa, y Splashtop Pro es la aplicación perfecta para apoyar el éxito del PlayBook ahí", afirma Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "El personal puede ir a cualquier parte con su PlayBook y tiene acceso remoto seguro a todas las aplicaciones y archivos de su ordenador".
Martyn Mallick, vicepresidente de Alianzas Globales y Desarrollo de Negocio, cuenta: "Splashtop ha desarrollado algunas de las aplicaciones líderes para el BlackBerry PlayBook, incluyendo una de las aplicaciones de negocios más populares en App World hoy en día. Nos entusiasma que Splashtop traiga Splashtop Pro al PlayBook. Splashtop Pro y Blackberry PlayBook son una combinación ganadora para llevar el control remoto del escritorio a la empresa".
Con Splashtop Pro, un administrador de TI puede:
* Implantar fácilmente tabletas en una organización sin cambios en la infraestructura
* Permitir el acceso seguro a aplicaciones, archivos y contenidos en ordenadores corporativos desde un dispositivo móvil
* Gestionar de forma centralizada la conectividad de dispositivos móviles y ordenadores mediante una sencilla Admin Console basada en web
* Gestionar los permisos de usuario
* Agrupar ordenadores para el acceso compartido
* Gestionar las conexiones en función de políticas como el tipo de conexión y la hora
* Supervisar el historial de conexiones
* Gestionar las actualizaciones
* Recibir asistencia prioritaria
Con Splashtop Pro, los empleados pueden desplazarse y ser más productivos utilizando una tableta para compartir los recursos de hardware y software de una empresa. Splashtop Pro elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a archivos de trabajo importantes y aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word, así como a vídeos, música y fotografías para presentaciones.
Splashtop Pro es adecuado para su uso en una variedad de situaciones comerciales, por ejemplo:
* Representantes de ventas sobre el terreno que necesitan acceder al sistema CRM interno de su empresa o a otra información sobre precios e inventario
* Agentes inmobiliarios que quieren ajustar sus horarios sin volver a la oficina
* Teletrabajadores que trabajan desde casa y quieren conectarse remotamente al ordenador de la oficina a través de VPN
* Diseñadores que quieren impresionar a sus clientes cuando hacen presentaciones
* Profesionales sanitarios que buscan un acceso fácil al EMR del paciente para explicar los hallazgos de forma interactiva
* Propietarios de franquicias que comparten información de marketing o de otro tipo con las sucursales
* Directores de restaurantes que utilizan dispositivos móviles para introducir pedidos
Los administradores de TI pueden registrarse para obtener una cuenta Splashtop Pro que admita entre 5 y 25 usuarios en https://www.splashtop.com/pro gratis durante los primeros 30 días.
Splashtop Pro consta de dos componentes:
Aplicación Splashtop Pro ejecutándose en el BlackBerry PlayBook
El software gratuito Splashtop Streamer que funciona en cualquier ordenador con Windows 7, Vista, XP
Mira el vídeo de Splashtop Pro en https://www.youtube.com/watch?v=y694AePJjG8
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a impactar en la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto de su clase, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios empresariales un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de 6 millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para medios:
Equipo de relaciones públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Inicio: https://www.splashtop.com
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