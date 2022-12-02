Splashtop lanza Splashtop Pro para empresas
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Splashtop Pro Permite a los Proveedores de Servicios y de TI Movilizar una Fuerza de Trabajo en 30 Minutos
1 de noviembre de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy el lanzamiento de Splashtop Pro diseñado para que las TI corporativas, los proveedores de servicios y los integradores de sistemas habiliten una plantilla móvil con tabletas. En la actualidad, más de 5 millones de usuarios de tabletas y teléfonos inteligentes disfrutan de las aplicaciones móviles de Splashtop para acceder a distancia a aplicaciones y archivos de PC y Mac con audio completo y vídeo de alta definición.
Con Splashtop Pro, el departamento de TI puede gestionar y supervisar los dispositivos de forma segura a través de una consola web basada en cloud y fácil de usar. Ahora la TI puede desplegar y establecer políticas que permitan a los trabajadores móviles aprovechar las clouds personales, privadas y/o públicas, ya sea que se estén ejecutando en una máquina física o virtual.
"Splashtop Pro" es la forma más rápida de habilitar la fuerza de trabajo móvil. En 30 minutos, la fuerza de trabajo de una compañía está lista y funcionando con tabletas móviles con acceso completo a sus aplicaciones y archivos en sus computadoras", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Estamos entusiasmados por llevar la facilidad de las aplicaciones de consumo al mundo de la TI corporativa, al tiempo que apoyamos a la TI para que controle y gestione de forma centralizada la conectividad segura entre los dispositivos".
Con Splashtop Pro, un administrador de TI puede:
Despliega fácilmente tabletas en una organización sin cambios en la infraestructura
Permite el acceso seguro a las aplicaciones, archivos y contenidos de los ordenadores corporativos desde un dispositivo móvil
Gestiona de forma centralizada la conectividad de dispositivos móviles y ordenadores mediante una sencilla consola de administración basada en web
Gestionar permisos de usuario
Agrupa ordenadores para acceso compartido
Gestiona las conexiones en función de políticas como el tipo de conexión y la hora
Monitorear el historial de conexiones
Gestionar actualizaciones
Recibir soporte prioritario
Con Splashtop Pro, los empleados pueden desplazarse y ser más productivos utilizando una tableta para compartir los recursos de hardware y software de una empresa. Pro elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a archivos de trabajo importantes y aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word, así como a vídeos, música y fotografías para presentaciones.
Splashtop Pro es adecuado para su uso en una variedad de escenarios empresariales, por ejemplo:
Representantes de ventas sobre el terreno que necesitan acceder al sistema CRM interno de su empresa o a otra información sobre precios e inventario
Agentes inmobiliarios que quieren ajustar sus horarios sin volver a la oficina
Los tele-trabajadores que trabajan desde casa y a distancia en el ordenador de la oficina a través de VPN
Diseñadores que quieren impresionar a sus clientes al presentar
Profesionales de la salud que buscan un fácil acceso al EMR del paciente para explicar los hallazgos de forma interactiva
Propietarios de franquicias que comparten marketing u otra información útil con las sucursales
Responsables de restaurantes que utilizan dispositivos móviles para introducir pedidos
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc., líder mundial en computación de dispositivos cruzados, fue fundada en 2006 con el objetivo de permitir a las personas de todo el mundo acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones a través de dispositivos y clouds. El producto estrella de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, es un best seller en el Apple App Store y Android Market, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia informática completa desde dispositivos móviles y PC.
Ahora mismo, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 70 millones de PC y dispositivos móviles de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto con los medios de comunicación:
Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Splashtop Pro: https://www.splashtop.com/pro