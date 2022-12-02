Splashtop lanza Splashtop 2 para iPhone como una aplicación gratuita
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Splashtop lanza la versión para iPhone de su software de escritorio remoto de última generación, Splashtop 2 – Remote Desktop ("Splashtop 2"), aprovechando su infraestructura patentada "Bridging Cloud", conectando de forma segura a los usuarios de iPhone con sus ordenadores desde cualquier parte del mundo; la aplicación se ofrecerá gratuitamente por un tiempo limitado
17 de octubre de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc. líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy el lanzamiento de la versión para iPhone de Splashtop 2 - Escritorio Remoto ("Splashtop 2"), la última generación de su galardonada aplicación de escritorio remoto. Tras el lanzamiento de Splashtop 2 para iPad en junio y el despliegue de la infraestructura Splashtop "Bridging Cloud", se presentará el lanzamiento de Splashtop 2 para iPhone como aplicación gratuita por tiempo limitado.
Hasta la fecha, Splashtop ha permitido a más de ocho millones de usuarios de dispositivos móviles, desde tabletas a teléfonos inteligentes, acceder remotamente a sus PCs Windows y Macs, permitiéndoles ejecutar aplicaciones a distancia, ver y editar archivos, ver películas en alta definición y jugar a juegos de gráficos intensivos.
"En poco más de 3 meses desde su lanzamiento, Splashtop 2 para iPad y tabletas Android ya ha sido descargado millones de veces", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Con este nuevo lanzamiento, estamos brindando a los usuarios de iPhone el mismo alto nivel de seguridad, privacidad y rendimiento que constantemente hace que Splashtop obtenga sus 5 estrellas".
La aplicación Splashtop 2 permite la conectividad entre dispositivos en un entorno de red de área local; además, un módulo llamado "Paquete de acceso a cualquier lugar", disponible mediante compra en la aplicación, permitirá a los usuarios conectarse a sus dispositivos a través de Internet.
La aplicación tiene una interfaz rediseñada fácil de usar y se ha optimizado para las nuevas características de hardware, como la pantalla Retina de Apple. La versión para iPhone admite hasta 30 fotogramas por segundo de transmisión y una latencia inferior a 30 milisegundos, lo que proporciona un vídeo fluido y una experiencia de juego ágil.
Con Splashtop 2, la única configuración necesaria para conectarse a los ordenadores es un nombre de usuario y una contraseña. No es necesario configurar routers o cortafuegos, ni introducir manualmente direcciones IP o códigos de seguridad. Con la incorporación de Anywhere Access Pack, el mismo proceso sencillo permite a los usuarios conectarse a sus dispositivos de forma fiable desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet.
Además, la app cuenta con tecnología de autooptimización que se adapta a las condiciones de la red, permitiendo al usuario aprovechar al máximo el ancho de banda de una red 3G o 4G o de una conexión a Internet. A la vez que protege los datos de los usuarios a través de su propia Nube de Enlace, Splashtop despliega una tecnología de encriptación estándar en el sector para mantener un alto nivel de seguridad.
Se puede ver una presentación de diapositivas en https://www.slideshare.net/splashtopinc/120530-existing-users-takeatourv7/1 y un vídeo corto de Splashtop 2 está disponible aquí:
Splashtop 2 se puede descargar para iPhone desde iTunes App Store en https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8. La aplicación está disponible de forma gratuita por tiempo limitado. Anywhere Access Pack está disponible gratis para una prueba de siete días, después de lo cual se puede comprar por $0.99 por mes o $9.99 por año.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 requiere la descarga e instalación del software gratuito Splashtop Streamer en un PC con Windows o un Mac. Plataformas compatibles: Windows 7, Vista y XP (incluido Home Premium), Mac OS X 10.6+ (los usuarios de Mac necesitan Snow Leopard o Lion). Se recomienda un ordenador con CPU de doble núcleo para obtener el mejor rendimiento. La compra de Splashtop 2 incluye una licencia para acceder hasta a 5 ordenadores.
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a cambiar la vida de las personas ofreciéndoles la mejor experiencia de escritorio remoto, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. La tecnología Splashtop proporciona a los usuarios particulares y empresariales un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar. Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de ocho millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios se han suministrado con Splashtop. La consumerización de las TI y la proliferación de dispositivos móviles están llevando a las empresas a adoptar Splashtop. La Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para más información, visita https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Descargar Splashtop 2: https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8