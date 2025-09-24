Splashtop reconocido como líder regional en toda Europa y Canadá en los informes de G2 para el otoño de 2025
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El impulso en la gestión de dispositivos y parches refleja la confianza del cliente, el ROI y la adopción impulsada por el cumplimiento
CUPERTINO, Calif., 24 de septiembre de 2025 – Splashtop anunció hoy un fuerte rendimiento en los Informes de Otoño 2025 de G2, obteniendo reconocimiento en las categorías de Gestión de dispositivos, Gestión de parches, soporte remoto y Software de Escritorio Remoto. Con designaciones que abarcan EMEA, Europa, Reino Unido y Canadá, Splashtop continúa expandiéndose globalmente mientras ofrece ROI medible y soluciones listas para el cumplimiento para los equipos de TI.
Destacados
Nombrado líder de impulso en la gestión de dispositivos y alto rendimiento en el informe regional EMEA Grid®
Reconocido como Líder Regional para Soporte remoto y Escritorio remoto en EMEA, Europa, Reino Unido y Canadá.
Galardonado con el Mejor ROI Estimado en las categorías de Gestión de Dispositivos y Gestión de Parches
Gestión de Parcheo arrasó con insignias de Implementación más Rápida, Más Fácil de Usar y Más Recomendado por los Usuarios para organizaciones de todos los tamaños
Fortaleza Regional y Validación de Clientes
En el Informe Regional Grid® de EMEA para Gestión de Dispositivos, Splashtop fue nombrado tanto un Líder de Momentum como un Alto Desempeño. Los revisores proporcionaron una validación destacada, con un 98% indicando que recomendarían Splashtop y un 100% coincidiendo en que el producto va en la dirección correcta.
En toda Europa y el Reino Unido, Splashtop fue nombrado Líder Regional en soporte remoto y Escritorio Remoto. En el Informe Grid® Regional de Europa para soporte remoto, los críticos elogiaron unánimemente el soporte multiplataforma de Splashtop y el acceso remoto desatendido, con un 94% destacando el reinicio remoto como una característica valorada. La seguridad sigue siendo fundamental para la confianza del cliente, con Splashtop obteniendo altas puntuaciones de satisfacción con capacidades como cifrado de datos (97%) y cumplimiento (96%).
"Plataforma económica y multiplataforma bajo demanda y asistencia no supervisada con complementos efectivos. Splashtop cumple con nuestros requisitos para mantener numerosos servidores en la nube y locales, principalmente Windows y macOS, así como soporte bajo demanda para los usuarios finales de nuestros clientes, que incluye algunos dispositivos IOS y Android. Es fácil de configurar e instalar y es mucho más rentable que los sistemas anteriores que hemos usado. ¡Splashtop se usa todos los días!" - Usuario Verificado en Software de Computadora
Momentum en Gestión de Dispositivos y Parches
Splashtop continuó su ascenso en Gestión de Parches, ganando el Mejor ROI Estimado y arrasando con insignias por usabilidad y adopción. Los clientes reconocieron que las capacidades de gestión de parches de Splashtop AEM fueron reconocidas por la Implementación más Rápida (en general y para PYMEs), Más Fácil de Usar y Más Recomendado por los Usuarios. Junto con los reconocimientos de Gestión de Dispositivos, estos logros validan la estrategia de Splashtop para ayudar a los equipos de TI a consolidar herramientas, mejorar el tiempo de generación de valor y entregar parcheo y automatización en tiempo real que aborden las necesidades más urgentes de los equipos de TI con recursos limitados.
"Splashtop funciona desde tu teléfono, computadora o tableta. Y puedes acceder remotamente a un teléfono, computadora o tableta. Con el complemento de dispositivos, es casi tan robusto como Kaseya. Están agregando más y más funciones todo el tiempo y tiene el potencial de ser EL software de gestión de dispositivos de control remoto,
control a distancia." - Michael M., Gerente Senior de Administración de Sistemas
Seguridad y cumplimiento para TI europeo
El impulso de Splashtop en Europa se alinea con los crecientes mandatos de cumplimiento y seguridad, incluyendo la Ley de Resiliencia Operacional Digital (DORA), NIS2 (Directiva de Redes y Sistemas de Información 2), ENS (Declaración Sumaria de Entrada), y la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA). Splashtop puede permitir que los equipos de TI cumplan con estos requisitos con:
Encriptación AES de 256 bits, TLS y autenticación multifactor
Parches automatizados y escaneo de vulnerabilidades a través de Splashtop Autonomous Endpoint Management.
Registro detallado y verificación de dispositivos para auditorías
Certificación ISO/IEC 27001:2022 y SOC 2, cumplimiento con el RGPD, e infraestructura de nube soberana europea
“Splashtop nos da la capacidad de desplegar y monitorear todas nuestras diversas máquinas de una manera mucho más manejable incluso que las opciones más caras de Microsoft y otras. Desde el despliegue de scripts hasta el cumplimiento de seguridad, Splashtop puede asistir con todo. Si alguna vez tienes un problema, su soporte al cliente también es rápido para ayudar y siempre está disponible.” - Drew E., Administrador de Sistemas
“Los líderes de TI globales eligen Splashtop porque entregamos resultados que importan: recuperación más rápida, cumplimiento simplificado y soluciones que sus equipos pueden adoptar en días en lugar de meses,” dijo Alexander Draaijer, Gerente General & Vicepresidente de Ventas, Américas & EMEA, Splashtop, con sede en Ámsterdam. “Este reconocimiento de G2 refleja la tracción que estamos viendo en toda la región, ya que organizaciones de todos los tamaños buscan socios de confianza que puedan ayudarles a lograr tanto eficiencia como resiliencia.”
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.