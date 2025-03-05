Splashtop ha sido reconocido como líder de la categoría GetApp 2025 para software MSP
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El reconocimiento resalta el compromiso de Splashtop de ayudar a los MSPs a optimizar la gestión remota de TI, mejorar la seguridad y reducir los costes operativos.
CUPERTINO, California, 6 de marzo de 2025 – Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo desde cualquier lugar, ha sido nombrado líder de categoría en el Informe GetApp 2025 para software de proveedores de servicios administrados (MSP). Este reconocimiento se basa en comentarios de usuarios verificados y demuestra la dedicación de Splashtop para equipar a los MSPs con herramientas potentes a la par que rentables. Sus soluciones simplifican la gestión remota de TI, mejoran la seguridad y optimizan la prestación de servicios para 40 000 MSPs en todo el mundo.
GetApp, una plataforma confiable de comparación y revisión de software, evalúa y califica el software según cinco criterios clave para sus líderes de categoría: facilidad de uso, relación calidad-precio, funcionalidad, atención al cliente y probabilidad de recomendación. La puntuación de 90 sobre 100 de Splashtop sirve como prueba y valida su capacidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los MSPs.
Ayudando a los MSPs a superar los desafíos de la gestión de TI
Los MSPs operan en un panorama de TI que cambia rápidamente, donde las expectativas de los clientes de recibir un soporte rápido y sin inconvenientes son mayores que nunca. Gestionar diversos entornos de TI, garantizar el cumplimiento de la seguridad y mantener los costes bajo control son preocupaciones constantes. Muchos MSPs buscan soluciones escalables y rentables que les permitan responder rápidamente a los problemas de TI manteniendo sólidos niveles de seguridad y servicio.
Splashtop ayuda a los MSPs a solventar estos desafíos al proporcionar una plataforma de soporte y acceso remotos rápida y fiable que permite a los técnicos resolver problemas de TI en tiempo real, reduciendo el tiempo de inactividad, aumentando la eficiencia y fortaleciendo la confianza del cliente. Con una amplia compatibilidad de dispositivos, incluidos Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chromebook, los MSPs pueden ayudar a sus clientes en cualquier momento y en cualquier lugar, sin costosas actualizaciones de infraestructura. Además, las potentes funciones de seguridad, como la autenticación multifactor, la confianza del dispositivo y el cifrado, ofrecen a los MSPs confianza en la protección de los entornos de TI de sus clientes.
"Los MSPs operan con márgenes muy estrechos y tienen una creciente necesidad de obtener ganancias en seguridad, eficiencia y costes, al tiempo que garantizan que los sistemas de sus clientes permanezcan operativos y seguros", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. Reconocemos estos desafíos y estamos comprometidos a ofrecer soluciones asequibles que simplifiquen y automaticen la gestión remota de TI sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. Nos centramos en ayudar a los MSPs a trabajar de forma más inteligente, responder más rápido y ampliar sus negocios con confianza".
Reconocimiento impulsado por los clientes
La clasificación de Splashtop en el Informe de líderes de categoría de GetApp 2025 está respaldada por comentarios positivos de los profesionales de TI que utilizan su plataforma a diario.
"Fácil de implementar, acceder y usar. Splashtop es realmente un agente remoto imprescindible para los MSPs, independientemente de su tamaño". – Andrew M., Tecnologías de la información y servicios, 1-10 empleados
Splashtop es fundamental para nuestras soluciones de soporte remoto y nunca nos ha fallado ni siquiera en las situaciones más difíciles. Splashtop responde muy bien y nunca falla ni se traba". – Kyle S., Tecnologías de la información y servicios, 51-200 empleados
"Llevamos muchos años usando Splashtop y es muy fácil de implementar y se actualiza con frecuencia. Incluye todas las funciones estándar y algunos extras de serie". – Aaron F., Tecnologías de la información y servicios, 51-200 empleados
Los profesionales de TI y MSP que buscan una solución de soporte y acceso remotos rentable y de alto rendimiento pueden obtener más información en www.splashtop.com. Comienza una prueba gratuita o solicita una demostración personalizada hoy.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. www.splashtop.com