Splashtop Presenter convierte un iPad en el máximo mando para presentaciones
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Controla las diapositivas de PowerPoint y Keynote desde cualquier lugar de la sala y anota el contenido para dar vida a las ideas
9 de enero de 2012 — San José, CA — Splashtop Inc., el líder mundial en informática entre dispositivos, ha anunciado hoy el lanzamiento de Presenter, una aplicación que convierte un iPad en el control remoto para presentaciones definitivo. Presenter se conecta a un PC o Mac a través de red Wi-Fi para permitir que un ponente presente y haga anotaciones en diapositivas, presente vídeos, responda a preguntas e interactúe con una audiencia sin estar continuamente frente al ordenador o al estrado.
Presenter es ideal para:
Los ejecutivos de ventas que quieren impresionar al público con efectos especiales y anotaciones — incluso cuando trabajan desde el fondo de la sala
Instructores para permitir a los miembros de la audiencia responder a las preguntas directamente en un iPad — sin venir al frente de la sala
Formadores que buscan ser más eficaces permitiendo la participación del alumno con el contenido desde su asiento
"Presenter" es el nuevo amigo de productividad de un profesional de los negocios. Ahora es fácil añadir dinamismo a las presentaciones para captar la atención de tu público", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Ser capaz de moverte libremente por una sala, interactuar con tus participantes, sin importar cuán pequeños o grandes sean, añadirá impacto a tus presentaciones".
Presenter cuenta con una barra de herramientas flotante fácil de usar en tu iPad para dibujar, subrayar o escribir sobre cualquier contenido, incluso Keynote, Adobe Flash y vídeo. Un ponente puede aplicar diferentes colores y tamaños de trazo, subrayadores y formas para enfatizar detalles, responder a preguntas o agregar información sobre la marcha.
Además de las características de la anotación, se incluyen herramientas especiales. La sombra de pantalla permite al presentador revelar partes de su pantalla para, por ejemplo, realizar pruebas. El Foco de Atención puede moverse y ampliarse para centrarse en los detalles importantes. Se pueden crear rotafolios de varias páginas totalmente editables para su visualización con una variedad de fondos ideales para aplicaciones empresariales que luego se pueden compartir por correo electrónico con colegas o miembros de la audiencia.
Presenter incluye un teclado virtual y gestos táctiles para simular el ratón, mostrar u ocultar la barra de herramientas, deslizar el dedo de izquierda a derecha en presentaciones de PowerPoint o PDF o navegar por sitios web.
Presenter se puede descargar por 19,99 USD desde la App Store de Apple en https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8
Presenter es compatible con iPad 1 y 2 y requiere que Splashtop Streamer esté instalado en un ordenador con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6+.
Acerca de Splashtop
Splashtop aspira a influir en la vida de las personas ofreciéndoles la mejor experiencia informática multidispositivo, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. Los productos de Splashtop se han distribuido en más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam y otras son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog y Amazon Android App Store, deleitando a millones de usuarios móviles con acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y servicios pueden "movilizar" una fuerza de trabajo en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de la experiencia de clase de los consumidores en sus dispositivos mientras cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2011" de Laptop Magazine. Splashtop tiene su sede en San José con equipos en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
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