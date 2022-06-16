Splashtop potencia las capacidades de control remoto de Syncro
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Los MSP tienen ahora Splashtop integrado en la plataforma Syncro, lo que les permite acceder y controlar de forma segura los dispositivos gestionados desde cualquier lugar, así como proporcionar acceso remoto a sus clientes
SAN JOSÉ, California, 2 de junio de 2021—Splashtop, proveedor líder de soluciones de acceso remoto, y SyncroMSP, la moderna plataforma de supervisión y gestión a distancia (RMM) y automatización de servicios profesionales (PSA), amplían ahora su colaboración para permitir a los proveedores de servicios gestionados (MSP) dar soporte a los dispositivos gestionados de forma segura y eficiente, aumentando la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Los MSP también tienen la oportunidad de obtener ingresos adicionales ofreciendo Splashtop a sus clientes para potenciar el trabajo remoto y el trabajo híbrido tras la pandemia.
Antes, los usuarios de Syncro adquirían una suscripción de Splashtop por separado y gestionaban sus máquinas y técnicos a través de ambas consolas. En respuesta a los comentarios de los usuarios y a la demanda popular, Syncro incluirá ahora Splashtop en su plataforma para todos sus clientes, lo que permitirá una experiencia totalmente fluida y proporcionará las siguientes funciones:
Acceso remoto de alto rendimiento a ordenadores gestionados en cualquier momento, incluso sin la presencia de un usuario final
Acceso remoto con un clic a los activos desde cualquier lugar de la plataforma Syncro
Funciones en sesión como transferencia de archivos, impresión remota, chat y más
La opción de comprar y revender acceso remoto a los clientes
"La capacidad de acceder de forma remota a un dispositivo gestionado desde cualquier lugar, detectar problemas y resolverlos de inmediato es fundamental para que los MSP garanticen una alta satisfacción de los clientes. Estamos encantados de que el acceso remoto de Splashtop ayude a los MSP no solo a conseguir esto, sino también a permitir el trabajo remoto de sus clientes a través de la plataforma integrada todo en uno de Syncro", dijo Mark Lee, cofundador y CEO de Splashtop.
"Splashtop ha sido la solución de control remoto preferida por muchos de nuestros clientes y estamos contentos de poder ofrecerla ahora integrada con Syncro. El excelente rendimiento de Splashtop permite a nuestros usuarios trabajar de forma más productiva y les ofrece una mejor experiencia de usuario. Esta asociación es un paso más en la construcción de la herramienta integrada definitiva para aumentar la rentabilidad de los MSP", dijo el CEO de Syncro, Robert Reichner.
"Nuestros técnicos llevan muchos meses utilizando Syncro y Splashtop, ¡y ha sido genial! Con esta combinación, disponemos de todas las herramientas necesarias para garantizar servicios y asistencia de TI de alta calidad a nuestros clientes. Tener Splashtop como una parte más integrada de Syncro hará que sea más fácil de usar", dijo Mark Bradshaw, director general de SME IT Solutions Limited.
Visita splashtop.com/partners/integrations/syncro para obtener más información sobre la solución combinada y cómo funciona.
Acerca de SyncroMSP
Syncro lidera el movimiento de las plataformas MSP de nueva generación que combinan todas las soluciones que los MSP necesitan en una plataforma intuitiva. La plataforma unificada de operaciones MSP de Syncro, automatiza y simplifica la prestación de servicios a los profesionales de TI para que puedan hacer crecer sus negocios. Visita syncromsp.com para más información.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene un impresionante 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita splashtop.com para más información.