Splashtop impulsa los nuevos portátiles Acer Small Business
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Los clientes que compren los nuevos portátiles TravelMate y Gateway podrán disfrutar de un tiempo de arranque rápido y leer correo electrónico y documentos sin conexión 11 de noviembre de 2010 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática instantánea, ha anunciado hoy que los últimos portátiles ultraportátiles de clase empresarial de Acer incluirán InstantView, una tecnología diseñada y personalizada por Acer basada en la galardonada plataforma instantánea Splashtop OS. InstantView ofrece a los usuarios profesionales acceso instantáneo a sus portátiles profesionales Acer/Gateway en cuestión de segundos tras pulsar el botón de encendido. Además, los documentos ofimáticos, correos electrónicos, tareas y elementos del calendario previamente exportados pueden leerse sin conexión cuando no se disponga de conexión a Internet.
InstantView continúa la colaboración entre Acer, el segundo mayor proveedor de PC del mundo, y Splashtop Inc., el principal proveedor de software de PC de encendido instantáneo. InstantView se incluye con TravelMateTimelineX 8172T/ 8372T (11.6″/13.3″) y Gateway NS10/30 (11.6″/13.3″).
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop Inc., explica: "Al trabajar con Acer en InstantView, ayudamos a sus clientes a integrar Internet en su día de trabajo utilizando nuestra tecnología instantánea líder en el mercado. Para los profesionales itinerantes que necesitan mantenerse en contacto con la oficina y los clientes, InstantView hace que sea fácil y rápido navegar por los sitios web, revisar el correo electrónico y leer documentos de negocios, todo sin necesidad de iniciar en Windows".
InstantView incluye las siguientes funciones:
Se inicia a los pocos segundos de pulsar el botón de encendido
Visualizar el correo, los contactos, las tareas y las agendas de Microsoft Outlook, además de poder ver, editar y luego sincronizar los cambios (excluyendo el correo) con Windows mediante el escritorio del Gestor de Información Personal (PIM).
El navegador de Internet admite contenido Adobe Flash
Visualiza documentos de Microsoft Office Word, PowerPoint y Adobe Acrobat
Visualiza hasta 200 capturas de pantalla y del navegador mediante las funciones ScreenGrab y WebGrab
Visualiza sin conexión la información de Outlook, Microsoft Office, documentos PDF y capturas de pantalla previamente exportados.
"Al trabajar con Splashtop, la adición de InstantView dentro de nuestros nuevos portátiles de clase empresarial redefine la experiencia del usuario de empresa en lo que se refiere a la disponibilidad instantánea de la información. Además, la posibilidad de trabajar en línea o fuera de línea beneficiará la productividad general de una organización", dijo David Lee, vicepresidente asociado de la Unidad de Negocios de Computación Móvil de Acer.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan llegar rápidamente a lo que les importa. El producto estrella Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender sus PC. La familia ampliada de productos incluye Splashtop Remote, que permite a los usuarios disfrutar de toda la experiencia Windows desde su iPad u otro dispositivo móvil, mientras están lejos de su PC Windows.
Actualmente, los productos Splashtop están disponibles en más de 40 millones de ordenadores de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2010" de Laptop Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede central en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
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