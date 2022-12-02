Escritorio remoto personal Splashtop incluido en los PCs y tabletas HP $399 Android All-in-One (AIO)
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Splashtop está totalmente optimizado para la Nvidia Tegra 4 dentro de la Slate 21 AIO de HP, ofreciendo entretenimiento en casa y productividad en alta definición
SAN JOSÉ, California - 16 de julio de 2013 - Splashtop Inc. líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado la integración de Splashtop Personal Remote Desktop en el All-in-One (AIO) Slate 21 de HP basado en Android 4.2. Con Splashtop, los usuarios del HP Android AIO pueden acceder a distancia y controlar las aplicaciones que se ejecutan en cualquier ordenador remoto, tanto dentro de casa como en oficinas remotas. Splashtop también está totalmente optimizado para Nvidia Tegra 4, con el que se pueden reproducir remotamente vídeos y juegos 3D a una velocidad de hasta 60 fotogramas por segundo con una latencia inferior a 30 milisegundos.
Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop, explica: "Socios OEM innovadores como HP están introduciendo productos de PC multi-OS para mejorar el trabajo y el juego. Splashtop es la forma más poderosa de unir diferentes sistemas operativos y dispositivos".
Gracias a los innovadores accesos directos configurables de Splashtop y Gamepad, así como la capacidad de anotación de Whiteboard (combinado y ofrecido como un Productivity Pack que mejora la velocidad y la interactividad), los usuarios de Splashtop disfrutan de la mejor experiencia de escritorio remoto y colaboración desde cualquier pantalla táctil.
La Nube de Conexión de Splashtop (a la que se accede con el Paquete de Acceso a Cualquier Lugar) sirve como infraestructura de retransmisión global, para que los usuarios puedan acceder remotamente y sin problemas a cualquier ordenador a través de cualquier red, con seguridad mediante encriptación TLS1.2 / AES-256.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad y rendimiento de VPN / RDP / VDI móvil. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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Kim Gengler
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