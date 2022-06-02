Splashtop se asocia con LANDESK para ofrecer acceso remoto de alto rendimiento y soporte remoto a y desde dispositivos móviles y Chromebook
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La asociación LANDESK One expande los valores a la TI para habilitar el trabajo móvil
San José, CA - 3 de septiembre de 2015 - Hoy, Splashtop ha anunciado la disponibilidad de su galardonada solución de escritorio remoto Splashtop de alto rendimiento para los clientes de LANDESK Management Suite, como parte del programa LANDESK One Partner. Las soluciones de escritorio remoto Splashtop complementan el enfoque de TI centrado en el usuario de LANDESK Management Suite, ofreciendo la mejor experiencia de usuario móvil en acceso y control remotos:
Los clientes de LANDESK pueden proporcionar fácilmente esta solución de acceso remoto seguro y de alto rendimiento a los empleados, lo que permite a su personal móvil acceder a las aplicaciones y los datos empresariales fundamentales en cualquier momento y lugar, desde un iPad, un iPhone, dispositivos Android, Chromebooks y ordenadores.
Los clientes de LANDESK pueden disfrutar de una capacidad de soporte remoto mejorada desde y para cualquier dispositivo móvil.
Más de ocho millones de usuarios utilizan la solución de escritorio remoto de alto rendimiento de Splashtop hoy, desde todo tipo de dispositivos y sistemas operativos: iOS, Android, Linux, Windows, MAC y Chromebook. Dependiendo de sus requisitos, los clientes de LANDESK pueden elegir la solución Splashtop Business, basada en cloud, o la solución Splashtop Enterprise, basada en las instalaciones. Para ofrecer un alto nivel de seguridad, fiabilidad y rendimiento a los clientes de Splashtop Business, Splashtop opera una infraestructura de retransmisión global y escalable. Para los clientes que necesitan la integración del Directorio activo, autenticación de múltiples factores, integración MDM / EMM, y soporte VDI, la solución Splashtop Enterprise en las instalaciones ofrece mayor flexibilidad.
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, explica: "Estamos entusiasmados por colaborar con LANDESK para entrar en la nueva era móvil, en la que el personal está siempre en movimiento con sus dispositivos móviles y necesita acceso a las aplicaciones y datos corporativos. Al mismo tiempo, estos dispositivos móviles necesitan asistencia. La solución de alto rendimiento, segura y fiable de Splashtop permite al departamento de TI ofrecer un mejor servicio al cliente y mejorar la productividad del negocio".
Steve Workman, vicepresidente de estrategia de LANDESK, afirma: "El personal de hoy quiere poder trabajar desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Juntos, Splashtop y LANDESK están capacitando al departamento de TI para apoyar a los empleados remotos con cualquier dispositivo, y dando a los empleados la posibilidad de acceder de forma remota a ordenadores de trabajo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo".
Hay disponibles pruebas gratuitas de Splashtop Business (en la nube) y Splashtop Enterprise (en local):
Splashtop Business: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business para Soporte Remoto: https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop Enterprise: https://www.splashtop.com/enterprise
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Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com.
Acerca de LANDESK Software
LANDESK, la autoridad mundial en TI centrada en el usuario, permite a los usuarios ser más productivos al tiempo que ayuda a las TI a adoptar la velocidad del cambio. Mediante la integración y automatización de la gestión de sistemas de TI, la gestión de la seguridad de puntos finales, la gestión de servicios, la gestión de activos de TI y la gestión de dispositivos móviles, LANDESK capacita al departamento de TI para equilibrar la rápida evolución de los requisitos de los usuarios con la necesidad de proteger los activos y datos críticos. Con oficinas en todo el mundo, LANDESK tiene su sede en Salt Lake City, Utah. Para más información, visita www.landesk.com.
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