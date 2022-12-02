Splashtop se asocia con Pertino para ofrecer la mejor solución de acceso remoto y de escritorio remoto seguro impulsada por SDN para TI y MSPs
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MSPs & Los profesionales de TI se benefician de tener la red en la nube impulsada por SDN de Pertino integrada con la solución de soporte remoto Splashtop más rápida y sencilla
San José, CA - 26 de febrero de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia su asociación con Pertino, una empresa que reinventa las redes para la era móvil y de la nube. Splashtop Remote Desktop tiene la etiqueta privada Pertino Desktop, impulsado por Splashtop. Pertino Desktop, disponible en la tienda de aplicaciones AppScape de la empresa para servicios de red, permite a los usuarios acceder de forma segura a su escritorio de forma remota desde cualquier dispositivo, y proporciona a los profesionales de TI un medio eficaz de proporcionar asistencia remota, ya que los dispositivos de los usuarios están siempre conectados y accesibles a través de Pertino.
"El escritorio remoto para acceso y asistencia ha sido siempre uno de los principales servicios de red que utilizan nuestros clientes", dijo Bharath Rangrajan, vicepresidente de producto de Pertino. "Splashtop goza del reconocimiento de millones de usuarios por ofrecer la mejor experiencia de escritorio remoto, y nuestra solución integrada como Pertino Desktop ofrecerá un valor incomparable y una mayor productividad a nuestros clientes."
"La virtualización de redes y servicios definidos por software está impulsando una nueva ola de cambios profundos en la actual era de cloud híbrida", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Junto con Pertino, queremos ofrecer la mejor experiencia de acceso y soporte remoto a las TI y los MSP, conectando de forma segura a las personas y los recursos en todas partes".
Con sólo unos clics, se puede desplegar Pertino Desktop, permitiendo un acceso seguro y de alto rendimiento a los recursos informáticos desde cualquier lugar.
Acerca de Splashtop Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, soporte y colaboración en pantalla cruzada, conectando smartphones, tablets, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 18 millones de personas han descargado productos de Splashtop desde las tiendas de aplicaciones, y socios de fabricación, incluidos HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros, han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de socios MDM / MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com
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