Splashtop se asocia con OMS3 para crear un sistema de registros médicos electrónicos y de salud electrónicos para miles de clínicas y hospitales.
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Los médicos ahora pueden dictar transcripciones a distancia, firmar documentos, anotar en radiografías en 3D e interactuar con los datos del paciente desde cualquier dispositivo móvil de forma segura
SAN JOSÉ, California - 11 de diciembre de 2013 - Hoy, Splashtop anuncia su asociación con OMS3 para ofrecer la solución My Practice Anywhere en iPad, que permite a médicos y enfermeras acceder remotamente a su software de gestión de consultas médicas desde cualquier dispositivo móvil sin dejar de cumplir ninguna política de seguridad y conformidad. La adopción del móvil permite a las consultas médicas disfrutar de las ventajas de una oficina móvil y sin papeles, permite mejorar la productividad y proporciona una mayor satisfacción al paciente.
"Los médicos ahorran tiempo y dinero dictando las notas de los pacientes a través de Siri en el iPad", dijo Jules Vergara, COO de OMS3. "Splashtop permite que los datos se guarden de inmediato directamente en el historial del paciente, eliminando el tiempo y el coste de la transcripción manual, y adheriéndose a todas las políticas de seguridad y cumplimiento".
Splashtop personalizó su galardonada aplicación de escritorio remoto para proporcionar:
Acceso de alto rendimiento a imágenes de rayos X de alta resolución con capacidad de anotación
Simplicidad y facilidad de uso – no se requiere formación, adopción instantánea
Dictado a distancia – optimizado para la integración con Siri de Apple
Cumplimiento de la HIPAA – acceso de alta seguridad dentro de la red para alta
"Los dispositivos móviles están transformando la industria médica, especialmente la forma en que interactúan los médicos, enfermeros y pacientes", dijo Mark Lee, director general y fundador de Splashtop. "Estamos muy contentos de asociarnos con OMS3 para impulsar las innovaciones en torno a la movilización de la solución existente basada en Windows de OMS3 para miles de médicos y enfermeros".
Con socios de muchas industrias, incluyendo la médica, la dental, la educativa y la de servicios alimentarios, Splashtop personaliza y etiqueta de forma privada su plataforma de movilización, como una forma rápida y efectiva de movilizar las aplicaciones existentes de Windows. La transferencia y el re-desarrollo de las aplicaciones existentes de Windows a los dispositivos móviles es algo difícil, costoso y a menudo se enfrenta a desafíos de compatibilidad y formación.
Para más información sobre cómo Splashtop puede ayudar a los profesionales sanitarios a acceder a los historiales de los pacientes, incluidos los sistemas EMR y EHR, visita: https://www.splashtop.com/healthcare
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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