Splashtop se asocia con NEC Biglobe para lanzar la solución móvil para pequeñas empresas "SotoBiz".
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Acceso Remoto Seguro y de Alto Rendimiento a Cualquier Aplicación y Datos en Ordenadores Corporativos, desde Cualquier Dispositivo
SAN JOSÉ, California - 12 de diciembre de 2013 - La empresa líder en software de escritorio remoto Splashtop Inc y su filial japonesa Splashtop KK han anunciado su asociación con NEC Biglobe para ofrecer la solución de acceso remoto móvil impulsada por Splashtop denominada "Soto Biz" de NEC BIGLOBE Corporation. "Soto Biz" está disponible desde hoy en BIGLOBE.
NEC Biglobe revende Splashtop Business para PYMES
" Biglobe se asocia con Splashtop porque Splashtop ha obtenido sistemáticamente las mejores valoraciones de los usuarios"
"Splashtop Business" es una solución basada en SAAS optimizada para PYMES y empresas. Más de 15 millones de usuarios han disfrutado de la solución de escritorio remoto Splashtop. Como Splashtop es una tecnología de renderizado remoto en la que sólo se redirige la pantalla del escritorio remoto, los datos no se descargan en ningún dispositivo remoto. Además, todo el tráfico está encriptado y las sesiones se registran para el cumplimiento de la normativa empresarial. Además de Splashtop Business, BIGLOBE " Soto Biz " es una solución que combina antivirus y servicios MDM para una informática móvil segura y BYOD.Mientras el uso corporativo de dispositivos móviles sigue expandiéndose, la necesidad de seguridad móvil también se acelera. Según la encuesta de enero de 2013 de IDC Japón, más del 40% de las empresas japonesas se ha enfrentado a problemas de seguridad y cumplimiento en el dispositivo móvil.BIGLOBE se asocia con Splashtop porque Splashtop ha obtenido sistemáticamente las más altas valoraciones de los usuarios en Japón y en el extranjero.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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