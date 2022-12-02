Splashtop se asocia con MStar para permitir la entrega de contenido multimedia bidireccional a través de dispositivos domésticos y personales
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Splashtop se une a MStar para compartir contenidos, juegos y aplicaciones en ordenadores, teléfonos, tabletas, televisores y clouds
1 de febrero de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy una asociación con MStar Semiconductor, Inc. ("MStar") para integrar las tecnologías de Splashtop en las plataformas MStar Smart TV con el fin de permitir la entrega bidireccional de contenidos, juegos y aplicaciones a y desde los televisores con cualquier ordenador, teléfono, tableta y servicio en la nube, dentro del hogar o a través de Internet. Los productos Splashtop se han distribuido en más de 120 millones de dispositivos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y PC. Splashtop añade ahora una cuarta pantalla, el televisor, para cumplir su promesa de ser la solución informática multidispositivo líder en todo el mundo.
"Splashtop está entusiasmado con la oportunidad de asociarse con MStar, el mayor fabricante de chips de TV y monitores del mundo, para desarrollar soluciones inteligentes de TV y de cloud de TV", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Asociándonos con MStar, juntos deleitaremos a los usuarios con la máxima experiencia de 4 pantallas – compartiendo sin problemas medios, juegos y aplicaciones en todas las pantallas, en casa o a través de Internet".
"La gente busca compartir contenidos y aplicaciones en todas sus pantallas, y la televisión de pantalla grande desempeña un papel fundamental para enriquecer la experiencia del entretenimiento educativo", dijo Irvin Fan, Vicepresidente de MStar China. "Estamos muy contentos de asociarnos con Splashtop para ofrecer a los clientes de MStar los mejores servicios de pantalla cruzada y en cloud de su clase".
La solución integrada de nubes de televisión y TV inteligente MStar y Splashtop permite una experiencia bidireccional de cuatro pantallas para unir teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores con pantallas de TV en clouds personales, privadas y públicas. Los dispositivos móviles pueden convertirse en el nuevo mando a distancia de los televisores mejorando las capacidades de entrada y salida (I/O) al permitir el uso de un ratón remoto, un teclado QWERTY o un joystick para controlar las pantallas de televisión y simplificar la búsqueda y descubrimiento de contenidos. Con un dispositivo móvil capaz de actuar como joystick remoto, la experiencia de juego en cloud será totalmente compatible, ya que Splashtop está optimizado para que los conjuntos de chips MStar ofrezcan vídeo de alta definición a 1080p y 30 fotogramas por segundo con baja latencia.
Acerca de Splashtop
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de computación en dispositivos cruzados de su clase: puentes entre tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. Los productos de Splashtop han sido enviados a más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound y otras son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World y Amazon Appstore para Android, deleitando a millones de usuarios móviles con un acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y servicios pueden "movilizar" una fuerza de trabajo en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de la experiencia de clase de los consumidores en sus dispositivos mientras cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido numerosos y prestigiosos galardones: el premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a la "Mejor novedad" de Popular Science, el premio a la "Mejor aplicación/software de CES 2011" y el premio a la "Mejor aplicación móvil de CES 2012" de la revista LAPTOP Magazine, y es la vigésima aplicación más popular en el App Store Rewind de Apple de 2011. Splashtop tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Acerca de MStar Semiconductor, Inc.
MStar Semiconductor, Inc. ("MStar") es líder mundial en circuitos integrados de aplicaciones específicas ("ASIC") centrado en productos electrónicos de consumo y aplicaciones de comunicación. Desde su creación en 2002, MStar ha afianzado una marca sólida y una posición de liderazgo en controladores LCD, TV analógica y digital, decodificadores y aplicaciones de comunicaciones móviles aprovechando plenamente su experiencia central en capacidades de diseño de vanguardia, innovación continua y servicios de primer nivel servicios centrados en el cliente. Con sede en Taiwán, MStar tiene una presencia global integral que cubre más de 15 centros internacionales de investigación y desarrollo y atención al cliente para brindar una gama completa de soluciones totales para diversas aplicaciones de electrónica de consumo. MStar salió a bolsa en 2010 y cotiza en la Bolsa de Valores de Taiwán.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
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