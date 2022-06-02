Splashtop On-Demand Support ahora está integrada en el Help Desk de TI de Spiceworks
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Los MSPs y los departamentos de TI pueden iniciar fácilmente sesiones de soporte remoto de alto rendimiento con Splashtop desde el servicio de asistencia de Spiceworks
San José, CA - 30 de marzo de 2016 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso remoto, asistencia y colaboración entre dispositivos de alto rendimiento, anuncia la integración de la solución Splashtop On-Demand Support (SOS) con Spiceworks. Spiceworks es una comunidad gratuita para que los informáticos y los MSP se reúnan para compartir conocimientos, y Spiceworks ofrece una solución gratuita de gestión de sistemas e inventario con un servicio de asistencia integrado. La integración facilita al técnico informático iniciar una sesión de control remoto desde un ticket del servicio de asistencia.
Con solo instalar el nuevo plug-in de Splashtop y adquirir una licencia de Splashtop On-Demand Support (SOS), los usuarios de la mesa de ayuda de Spiceworks pueden contar con:
Solución rentable y muchísimo más barata que la alternativa de la competencia: $259 por técnico por año
El mejor servicio de acceso remoto de su clase y sin desfase alguno
Conectividad sin fisuras en cualquier red
Seguridad robusta. TLS con encriptación AES de 256 bits
Transferencia de archivos
Chat
Registro de sesiones
Spiceworks es utilizado por más de 5 millones de profesionales de TI para compartir entre sí las mejores prácticas, gestionar la infraestructura tecnológica y ofrecer asistencia al cliente.
Los productos de Splashtop Remote Support también están bien integrados con diferentes soluciones de Monitoreo y Administración Remota (RMM) y Automatización de Servicios Profesionales (PSA), lo que permite a los equipos de TI y a los MSP ser más efectivos en el servicio a sus clientes.
"Más de treinta mil MSP e informáticos han adoptado la solución de asistencia remota Splashtop", afirma Mark Lee, CEO de Splashtop. "Muchos usuarios de Spiceworks nos han pedido la integración con el servicio de ayuda gratuito de Spiceworks, y estamos encantados de cumplir nuestra promesa de añadir continuamente valores a nuestros clientes."
El complemento de Splashtop para Spiceworks está publicado en el Centro de aplicaciones de Spiceworks: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
Más información y prueba gratuita de Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos
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Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
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robert.ha@splashtop.com