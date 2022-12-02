Splashtop y NTT DoCoMo se asocian para ofrecer la solución de acceso remoto seguro "Splashtop Business Lite" a los clientes empresariales
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Splashtop Business Lite permite a los usuarios de empresa acceder a distancia a los escritorios, aplicaciones o datos de la misma desde los iPad, agilizando así la productividad
SAN JOSÉ, California -2 de septiembre de 2014- Splashtop Inc., líder mundial en computación multidispositivo, anuncia su asociación con NTT DoCoMo para ofrecer Splashtop Business Lite a los clientes empresariales de NTT DoCoMo iPad. Splashtop Business Lite está incluido en el programa "Business Plus" de NTT DoCoMo.
Splashtop Business Lite es un software de escritorio remoto para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores que permite a los usuarios acceder a distancia a los ordenadores de la empresa y realizar sus actividades habituales cuando están fuera de la oficina. Splashtop ha conseguido más de 18 millones de usuarios en todo el mundo. Las tecnologías exclusivas de Splashtop permiten disfrutar de una experiencia de escritorio remoto de alto rendimiento a través de cualquier red inalámbrica, junto con características de seguridad y gestión mejoradas para los clientes corporativos.
"Estamos encantados de asociarnos con NTT DoCoMo para acelerar la adopción por parte de los usuarios de empresa, al permitir la facturación sencilla del 'Business Plus' de NTT DoCoMo", como indicó Mark Lee, CEO y fundador de Splashtop. "Las empresas de transporte están encontrando en Splashtop una forma de ofrecer un mejor servicios a sus clientes, a la vez que aumentan el ARPU y la fidelidad".
El Splashtop Business Lite de NTT DoCoMo es una solución de acceso remoto y conectividad entre dispositivos basada en SaaS. En este momento, el programa Business Plus de NTT DoCoMo incluye 14 aplicaciones empresariales diferentes, y Splashtop es la única solución de escritorio remoto. Docomo eligió Splashtop Business Lite para sus clientes empresariales de iPad para lograr una mayor productividad y seguridad empresarial.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en pantalla cruzada de su clase conectando teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través del dispositivo móvil. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, entre ellos, HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel, etc., han incorporado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es la forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al producto más innovador de PC World, el premio Lo Mejor de lo Nuevo de Popular Science, Lo Mejor del CES 2012 de la revista LAPTOP y fue finalista del Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio Ones to Watch de NVIDIA a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.