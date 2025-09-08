Splashtop nombrado un fuerte competidor en el informe 2025 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para Software de Escritorio Remoto
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
El reconocimiento refleja experiencias y resultados reales de clientes para equipos de TI que evalúan Software de Escritorio Remoto.
CUPERTINO, Calif., Sep. 09, 2025 – Splashtop ha sido reconocido como un fuerte competidor en el informe 2025 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para Software de Escritorio Remoto. La colocación en el cuadrante de Strong Performer significa que Splashtop cumplió o superó el promedio del mercado en la puntuación de Experiencia General, pero está por debajo del promedio del mercado en Interés y Adopción de Usuarios.
Splashtop recibió una calificación general de 4.7 de 5 estrellas y un 97% de disposición a recomendar de 46 reseñas elegibles de organizaciones empresariales y gubernamentales, basado en reseñas hasta el 30 de junio de 2025.
“Creemos que estamos invirtiendo para hacer que el trabajo híbrido sea seguro y manejable para TI, junto con una experiencia de usuario que los empleados adoran”, dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Lo ves en el trabajo diario, ya sea artistas produciendo CGI detallado a través de conexiones remotas receptivas, empleados recibiendo soporte rápido cuando lo necesitan, o gestión de dispositivos que mantiene los sistemas funcionando sin interrupciones para el negocio.”
Los clientes destacan consistentemente la facilidad de uso, velocidad, seguridad y soporte receptivo:
"Proporciona una solución de Acceso remoto empresarial segura, simplificada y rápida que reduce efectivamente los costos de gestión de TI mientras aumenta significativamente la satisfacción y eficiencia del usuario en Soporte remoto." Asociado de TI, Banca, Tamaño de la empresa: $50M – 250M USD.
“La fiabilidad de la asignación de computadoras y la consola de gestión son las mejores que he visto en el mercado.” Jefe de TI, Viajes y Hospitalidad, Tamaño de la empresa: 50M - 250M USD.
"Fácil de operar, la interfaz es simple y fácil de entender, y las funciones satisfacen nuestras necesidades." Gerente, Seguridad de TI y Gestión de Riesgos, Servicios de TI, Tamaño de la empresa: 500M - 1B USD
El “Voice of the Customer” de Gartner Peer Insights es un documento que sintetiza las reseñas de Gartner Peer Insights en ideas para compradores de tecnología y servicios. Esta perspectiva de pares agregada, junto con las reseñas detalladas individuales, es complementaria a la investigación experta de Gartner y puede jugar un papel clave en tu proceso de compra. Los pares son revisores verificados de un producto o servicio tecnológico, que no solo califican la oferta, sino que también brindan comentarios valiosos a considerar antes de tomar una decisión de compra. A medida que las organizaciones escalan el trabajo híbrido seguro, Splashtop se enfoca en ofrecer herramientas prácticas que mejoran la productividad, reducen la carga de TI y fortalecen la seguridad para equipos reducidos en Acceso remoto, Soporte remoto y gestión de dispositivos.
Para más información sobre las soluciones galardonadas de Splashtop en Acceso remoto, soporte y gestión de dispositivos, por favor visita Splashtop.com.
Avisos legales
Gartner, Voice of the Customer para Software de Escritorio Remoto, Contribuyentes de Pares, 29 de agosto de 2025.
Gartner® y Peer Insights™ son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. El contenido de Gartner® Peer Insights™ consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no debe interpretarse como declaraciones de hecho, ni representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en este contenido ni ofrece garantías, expresas o implícitas, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo remoto, soporte y gestión que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo de trabajar desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como la prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pequeñas y medianas empresas y grandes compañías, ofreciendo funciones avanzadas de seguridad, gran capacidad de procesamiento, amplio soporte de dispositivos y atención al cliente 24/5. La solución accesible seleccionada por más de 30 millones de usuarios, Splashtop es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es un miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a enfrentar los desafíos cambiantes del paisaje de TI actual. Visita splashtop.com y síguenos en LinkedIn para saber más.