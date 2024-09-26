Splashtop ha sido nombrada Rising Star en los Premios de los lectores de CybersecAsia 2024
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Honrando la innovación y el compromiso co las soluciones de acceso y soporte remotos seguras en Asia Pacífico
SINGAPUR, 26 de septiembre de 2024 – Splashtop, líder en soluciones seguras de acceso y soporte remotos, ha sido reconocida como Rising Star en la prestigiosa 5.ª edición de los premios de los lectores de CybersecAsia. Votados por CISO, líderes tecnológicos y profesionales de la ciberseguridad, los premios celebran a los líderes de ciberseguridad de Asia Pacífico por sus funciones críticas, innovaciones y avances en la industria. Splashtop fue seleccionado por los lectores de CybersecAsia por su innovación y dedicación a la seguridad, al tiempo que permite que las fuerzas de trabajo remotas e híbridas del mundo sean productivas.
El premio Rising Star honra a los proveedores más nuevos que han tenido un impacto significativo en el mercado de ciberseguridad de Asia Pacífico. Splashtop se ha establecido rápidamente como un socio de confianza, al ofrecer soluciones de acceso y soporte remotos simplificadas a la par que seguras que satisfacen las crecientes demandas de los entornos de trabajo híbrido.
"Nos sentimos orgullosísimos de ser reconocidos por los lectores de CybersecAsia como Rising Star en nuestro primer año como nominados", dijo Leonard Wong, vicepresidente de Asia Pacífico de Splashtop. "El acceso y el soporte remotos seguros a la par que simplificados son ahora un aspecto obligatorio de las operaciones comerciales. Nuestra misión es simplificar la seguridad para empresas de todos los tamaños y capacitar a los usuarios de TI con soluciones innovadoras que puedan absorberse fácilmente en sus operaciones. Este premio valida nuestro compromiso de ayudar a las organizaciones de la región de Asia Pacífico a adaptarse de forma segura al cambiante panorama de las amenazas cibernéticas".
Victor Ng, editor en jefe de CybersecAsia, dijo sobre el reconocimiento de Splashtop: "En el entorno del trabajo híbrido pospandemia, Splashtop ha innovado para ayudar a las organizaciones y a las personas a adaptarse a la nueva normalidad, con soluciones orientadas a las necesidades de trabajo híbrido, acceso remoto y soporte remoto".
Las soluciones de Splashtop proporcionan funciones de seguridad avanzadas, como la integración de inicio de sesión único (SSO), la autenticación multifactor, la lista blanca de IP y los controles de acceso granulares, lo que permite a los equipos de TI verificar las identidades de los usuarios a través de múltiples capas de autenticación. El cifrado de extremo a extremo y la marca de agua protegen el contenido de las sesiones remotas. Para la gestión regulatoria y de cumplimiento, la grabación centralizada de sesiones registra automáticamente las sesiones remotas en la cloud, mientras que la integración de SIEM permite el análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por las aplicaciones y el hardware de red. Splashtop cumple con los estándares de seguridad globales como ISO 27001, RGPD y SOC-2, lo que garantiza que los datos confidenciales permanezcan seguros.
Los Premios de los lectores de CybersecAsia 2024, ya en su quinta edición, es uno de los programas más prestigiosos de la región, que reconoce a los proveedores de soluciones de ciberseguridad más destacados. Este año, 21 empresas fueron galardonadas por sus innovaciones, con más de 1100 votantes calificados que seleccionaron a los ganadores de toda la región de Asia Pacífico.
A medida que las amenazas cibernéticas continúan aumentando, la demanda de soluciones de acceso remoto seguras y fiables se ha vuelto más importante que nunca. Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de acceso y soporte remotos de Splashtop, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com