Splashtop Named Hybrid Work Solution Provider of the Year

Splashtop ha sido nombrado proveedor de soluciones de trabajo híbrido del año
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El premio RemoteTech Breakthrough Award 2023 ha seleccionado a Splashtop como el proveedor líder de soluciones de software que permite entornos de trabajo híbridos de alto rendimiento.
CUPERTINO, California, 27 de junio de 2023: Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, se enorgullece de anunciar su reciente victoria en los premios RemoteTech Breakthrough Awards 2023, en los que Splashtop fue nombrada Solución de trabajo híbrida del año. El distinguido premio reconoce a las mejores empresas, productos y servicios de tecnología del mundo que potencian el trabajo remoto y recibió más de 1250 nominaciones este año de todo el mundo.
En entornos de trabajo híbridos y remotos, el rendimiento es crucial para la continuidad y la rentabilidad del negocio. El software de Splashtop utiliza técnicas de compresión avanzadas que minimizan los requisitos de ancho de banda, lo que garantiza conexiones fluidas y estables que ofrecen una experiencia de usuario impecable en transmisión de 4 K y 60 fps. Esto permite que los trabajadores remotos se conecten a estaciones de trabajo de alta gama y aplicaciones de uso intensivo de CPU desde cualquier dispositivo sin sacrificar el rendimiento. El software seguro de Splashtop garantiza un acceso remoto fiable en todos los sistemas operativos, lo que permite a los usuarios trabajar sin problemas desde cualquier lugar y dispositivo, lo que aumenta la flexibilidad de las empresas y sus políticas de traer su propio dispositivo (BYOD (tráete tu dispositivo)).
"El premio a la Solución de trabajo híbrida del año reconoce el compromiso de Splashtop con la innovación centrada en el cliente y su papel crucial en la promoción de entornos de trabajo híbridos eficientes y productivos", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Visualizamos un mundo donde la tecnología simplifica el trabajo remoto, ofreciendo soluciones integradas y basadas en el rendimiento que permiten a las personas trabajar de manera efectiva desde cualquier lugar".
A medida que las empresas normalizan el trabajo híbrido, se enfrentan al desafío de encontrar las soluciones tecnológicas adecuadas que ofrezcan un entorno de trabajo seguro y productivo desde cualquier lugar. Los ganadores de este año fueron analizados, evaluados y puntuados en su totalidad por un comité de jueces expertos, que representan una combinación de experiencia técnica, comercial, académica y de análisis dentro de la industria. Los participantes se evaluaron en torno a la innovación que aportan a la fuerza laboral remota.
Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de asistencia y acceso remotos de Splashtop, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com