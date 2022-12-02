Splashtop y Lenovo se asocian para unir perfectamente todos los Tablets y PCs ThinkPad
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Todas las tabletas y PCs ThinkPad se combinan con Splashtop para crear clouds personales para compartir contenido y aplicaciones en las pantallas
18 de abril de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy que a partir de mayo su galardonado Splashtop Remote Desktop HD estará preinstalado en todas las tabletas ThinkPad de Lenovo y Splashtop Streamer estará preinstalado en todos los PC ThinkPad de Lenovo. Con Splashtop, los usuarios de ThinkPad pueden crear fácilmente nubes personales para acceder de forma remota a archivos y contenidos de cualquier ordenador desde la tableta Thinkpad y otros dispositivos móviles.
"El ThinkPad de Lenovo es un líder en la revolución de la cloud personal, que permite que todos los dispositivos Thinkpad se conecten y compartan contenido y aplicaciones sin problemas", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Con Splashtop, los ThinkPads pueden convertirse rápidamente en cloud digital privada para el hogar o la oficina".
"Lenovo se complace en deleitar a los usuarios de nuestros ThinkPad con Splashtop Remote Desktop HD en las tabletas ThinkPad, así como con Splashtop Streamer en las PC", dijo Mark Cohen, Vicepresidente de Ecosistemas y Monetización de Lenovo. "Este es nuestro primer paso para habilitar los servicios en cloud y el intercambio de contenido y aplicaciones en múltiples dispositivos y pantallas que los usuarios de ThinkPad desean".
A partir de Mayo, todos los ThinkPad Tablets de Lenovo estarán pre-instalados con Splashtop Remote Desktop HD para permitir el acceso remoto a cualquier ordenador. Todos los PCs ThinkPad de Lenovo serán pre-contratados con Splashtop Streamer.
Splashtop Remote Desktop HD se vende a un precio de promoción especial de $8,99 USD (precio regular de $19,99 USD) y Splashtop Remote Desktop por $4,99 USD (precio regular de $9,99 USD) en la Lenovo App Shop, Lenovo Enterprise App Shop, Google Play y Amazon Appstore para Android.
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto en su clase – puenteando tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de 6 millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote Desktop: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer