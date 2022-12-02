Splashtop y Lenovo lanzan gráficos 3D remotos para las estaciones de trabajo de Lenovo
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Los gráficos 3D remotos de Lenovo, impulsados por Splashtop, están optimizados para la GPU NVIDIA Quadro, ofreciendo un rendimiento 3D remoto sin precedentes
San José, CA (PRWEB) - 1 de octubre de 2014 - Splashtop Inc. líder mundial en colaboración e informática multidispositivo agnóstica de plataformas, ha anunciado su asociación con Lenovo para ofrecer una solución de transmisión remota de gráficos 3D a las Lenovo® ThinkStation® P500, P700 y P900. Los clientes de estaciones de trabajo Lenovo tienen ahora acceso remoto a todos sus big data, incluidos archivos CAD/CAM en 3D, imágenes de resonancia magnética y rayos X, datos de la industria petrolera y energética, y gráficos de animación y vídeo, desde cualquier dispositivo remoto.
Todos los clientes de estaciones de trabajo de Lenovo pueden disfrutar de la solución de transmisión de gráficos 3D a distancia de forma gratuita. Los clientes que necesiten una mayor capacidad de gestión, seguridad y registros de auditoría, así como capacidades de transmisión en red, pueden actualizar a Splashtop Business (cloud) o Splashtop Enterprise (en las instalaciones). Splashtop Business y Enterprise están diseñados para sectores como gobierno, finanzas, salud, fabricación y otros con requisitos exigentes de seguridad y regulación.
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, explica: "Splashtop Remote Desktop se ha dado a conocer por su alto rendimiento, ya que soporta el renderizado 3D a una latencia de 60+ fps y sub 30ms a través de una red wifi. Junto con Lenovo, queremos llevar la mejor solución 3D remota de su clase a los clientes de estaciones de trabajo en el mercado profesional, potenciando a diseñadores 3D, doctores, investigadores, animadores y similares".
"Lenovo es una compañía pionera en innovación, líder en el mercado de PC y móviles. Los clientes entienden nuestro compromiso con la facilidad de uso y el rendimiento", dijo Scott Ruppert, director de producto y marketing vertical. "Asociándonos con Splashtop, estamos llevando los gráficos 3D remotos de Lenovo a nuestras estaciones de trabajo mejor diseñadas hasta ahora, las estaciones de trabajo ThinkStation Serie P de Lenovo, continuando nuestro legado de fiabilidad e innovación superior".
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como Lenovo, HP, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones de escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de resolver los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita https://www.splashtop.com.
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