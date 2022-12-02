Splashtop y Lenovo llevan la capacidad de gráficos 3D remotos a los clientes de LenovoThinkStation en China
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La solución remota de Lenovo, con tecnología Splashtop, está optimizada para la ThinkStation de Lenovo con GPU, y ofrece un rendimiento 3D remoto sin precedentes
SAN JOSÉ, California - 29 de octubre de 2013 - Splashtop Inc., líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, ha anunciado su asociación con Lenovo para ofrecer capacidad gráfica 3D remota a todos los clientes de Lenovo ThinkStation en China. Ahora, los clientes de ThinkStation pueden acceder de forma remota a su CAD / CAM 3D, a su sistema de historia clínica electrónica (EMR / EHR) de atención sanitaria con imágenes de resonancia magnética y rayos X, a su solución de visualización de datos de la industria petrolera y energética, y a su estudio de animación con herramientas de edición remota de vídeo y 3D, desde cualquier dispositivo remoto.
Splashtop es una tecnología de renderizado y muestra en pantalla en la que solo los píxeles de la pantalla se comparten con los dispositivos remotos. Esto significa que ningún dato sale de la ThinkStation dentro del cortafuegos corporativo, lo que hace de Splashtop una solución altamente segura para el gobierno, los servicios financieros, la atención sanitaria, la fabricación y otras industrias que tienen altos requisitos de seguridad y regulación.
"Splashtop ha sido la primera y única solución en ofrecer juegos 3D remotos a más de 60 fotogramas por segundo, con una latencia de menos de 30 milisegundos en redes WIFI", dijo Mark Lee, Director general y cofundador de Splashtop. "Junto con Lenovo, aportamos la mejor solución 3D remota de su clase a los clientes de ThinkStation en el mercado profesional, capacitando a los usuarios de aplicaciones 3D como diseñadores, proveedores de atención sanitaria, investigadores, animadores y similares".
La solución remota de Lenovo, con tecnología Splashtop, está optimizada para funcionar sin problemas en redes 3G / 4G. Con una suscripción al Paquete de Acceso a Cualquier Lugar, la sesión remota se cifra y se enruta de forma inteligente a través de una infraestructura de retransmisión distribuida dentro de China, incluyendo Alicloud de Alibaba y Grand Cloud de Shanda. Con funciones de atajo y superposición, conocidos como atajos personalizables y Gamepad, los profesionales móviles que utilicen dispositivos táctiles podrán controlar eficazmente cualquier aplicación 3D remota.
Rob Herman, director de marketing de sector y producto de Lenovo Worldwide ThinkStation, afirma: "Lenovo es el principal fabricante de PC y dispositivos móviles del mundo, y estamos innovando continuamente para ofrecer valores a nuestros clientes. Asociándonos con Splashtop, estamos trayendo la solución remota de Lenovo para deleitar a nuestros clientes de ThinkStation en China con capacidades 3D remotas innovadoras y disruptivas".
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración multipantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, que incluyen HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros, han incorporado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com
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