Splashtop, líder en desarrollo de aplicaciones de escritorio remoto para iOS y Android, lanza una aplicación gratuita de escritorio remoto para PCs con Windows
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El Escritorio Remoto Splashtop Ofrece una Verdadera Experiencia de Alta Definición, Añadiendo PCs con Windows a su Ya Robusto Soporte de iOS, Android y webOS
19 de julio de 2011 - San José, CA - Splashtop® Inc. líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy el lanzamiento de su cliente Windows para Splashtop Remote Desktop que actualmente permite a millones de dispositivos móviles, desde tabletas a teléfonos inteligentes, acceder remotamente a PC y Mac con audio completo y vídeo de alta definición (HD). Ahora, con Splashtop Escritorio Remoto para Windows, los usuarios también pueden disfrutar de acceso remoto de PC a PC y de PC a Mac desde una red privada o a través de Internet, de forma gratuita.
"Splashtop está cumpliendo nuestra visión de unir miles de millones de dispositivos, ya ejecuten iOS, Android, webOS o Windows", dijo Mark Lee, director general y cofundador de Splashtop. "Con nuestro nuevo cliente Windows, ahora podemos conectar más de mil millones de PC Windows, así como miles de millones de tabletas y teléfonos inteligentes, con PC y Mac".
Splashtop Escritorio Remoto elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Con esta nueva app se puede acceder fácilmente a importantes archivos de trabajo y aplicaciones ofimáticas, como Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel y Word. Los contenidos para entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D, también se pueden ver a distancia. Simplemente vete a cualquier parte con tu dispositivo móvil, smartphone, tableta, portátil o ultrabook, y sigue teniendo acceso completo a tu PC o Mac con un Splashtop Streamer instalado.
La tecnología pendiente de patente de Splashtop permite a sus aplicaciones de escritorio ofrecer audio y vídeo de alta calidad utilizando la unidad de procesamiento gráfico de un ordenador remoto. A diferencia de otros productos de escritorio remoto, Splashtop permite a los usuarios:
Disfrutar de películas y vídeos en HD (hasta 30 fotogramas por segundo), transmitidos desde un PC o un Mac
Juegos interactivos en 3D con baja latencia como World of Warcraft, StarCraft o EA Sports
Se configura fácilmente gracias a su interfaz sencilla e intuitiva
Splashtop Remote Desktop está compuesto por dos componentes:
Una aplicación Splashtop Remote Desktop que se ejecuta en el dispositivo cliente, compatible con iOS, Android, webOS, y ahora Windows
El software gratuito Splashtop Streamer que funciona en cualquier ordenador con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superior instalado
Splashtop Remote Desktop para Windows puede descargarse dewww.splashtop.com/downloads
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. fue fundada en 2006 con el objetivo de permitir a las personas de todo el mundo acceder rápidamente al contenido a través de dispositivos y clouds. El producto estrella de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, es un best seller en el Apple App Store y Android Market, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia informática completa desde dispositivos móviles y PC.
En la actualidad, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 70 millones de PC y dispositivos móviles de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos galardones, entre ellos el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2011" de LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para más información, visita www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Inicio: www.splashtop.com
Splashtop Escritorio Remoto para Windows: www.splashtop.com/downloads
Splashtop Streamers PC y Mac: www.splashtop.com/streamer