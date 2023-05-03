Splashtop lanza la primera experiencia remota de alto rendimiento diseñada para personas y estudios creativos
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El lanzamiento de Splashtop Business Access Performance ofrece una experiencia remota de altísimo nivel a empresas y particulares que necesitan las mejores funciones de rendimiento de su clase
Cupertino, Calif. – 3 de mayo de 2023 –Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, ha anunciado hoy el lanzamiento de Splashtop Business Access Performance, una nueva solución de acceso remoto optimizada para artistas independientes, jugadores, arquitectura y diseño y empresas creativas. Business Access Performance permite a los profesionales creativos alcanzar nuevos niveles de productividad dentro de un entorno remoto que normalmente solo se conseguiría con soluciones empresariales carísimas. Ahora, los usuarios con necesidades de rendimiento excepcionalmente exigentes tienen una solución asequible de nivel profesional equipada con funciones que son esenciales para satisfacer sus demandas de velocidad y calidad, incluso cuando están fuera.
Business Access Performance ofrece a los profesionales creativos la flexibilidad y la ventaja competitiva para hacer su mejor trabajo dondequiera que estén y desde cualquier dispositivo, incluidos dispositivos móviles y tabletas. Los profesionales que trabajan en pequeñas empresas creativas que necesitan un rendimiento de nivel empresarial, como desarrolladores y arquitectos de juegos, pueden conectarse a aplicaciones y software que requieren muchos recursos, como AutoCAD, el software de modelado Modo y herramientas de edición no lineal, como DaVinci Resolve y Adobe Premiere. Splashtop también está optimizado para una variedad de hardware, incluidas las últimas tarjetas gráficas y unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia, Intel y AMD.
Los usuarios particulares y los autónomos ahora tienen una solución de acceso remoto asequible que tiene un gran rendimiento. Los jugadores pueden transmitir y jugar virtualmente desde cualquier lugar con un sonido y color impecables, para una experiencia inmersiva y prácticamente sin demoras. Los fotógrafos, videógrafos, diseñadores y otros profesionales creativos suelen viajar mucho, pero siguen necesitando las funciones mejoradas de velocidad y rendimiento, independientemente de la industria o la ubicación. Con Business Access Performance, los usuarios pueden cargar contenido sin procesar y metraje desde el campo, luego acceder de forma remota al software de edición en su estación de trabajo principal para completar el trabajo de posproducción con total flexibilidad.
"Splashtop es bien conocido por nuestro compromiso de mejorar continuamente los baremos de usabilidad y rendimiento en la industria. Trabajamos meticulosamente, con fabricantes de chips como NVIDIA, AMD e Intel, fabricantes de hardware como WACOM, proveedores de herramientas como Adobe, Autodesk y Solidworks, y proveedores de infraestructura de redes como AWS, OCI, GCP y Azure, para optimizar la experiencia del usuario y eliminar cada milisegundo de latencia posible", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "Con el lanzamiento de Business Access Performance, además de actualizar Splashtop Enterprise con todos los beneficios de rendimiento avanzado, estamos haciendo posible que los artistas y diseñadores puedan trabajar en cualquier lugar y que los estudios puedan atraer talentos de todas partes".
Entre las funciones y ventajas creativas, se incluyen:
Velocidades 4K fiables: trabaja en tiempo real con calidad HD 4K y velocidades de fotogramas de hasta 60 fotogramas por segundo (fps).
Color 4:4:4: experimenta los colores, contrastes y detalles de imagen más precisos.
Audio de alta fidelidad: sintoniza velocidades de bits de audio ultraaltas para una edición de sonido detallada, sincronización de AV y posproducción.
Lápiz óptico remoto: disfruta de la presión, la orientación, la inclinación y el tamaño mejorados de los dispositivos de lápiz óptico y bolígrafos durante una sesión remota.
Redirección de dispositivos USB: trabaje de forma remota con precisión utilizando herramientas especializadas de forma remota, incluido un ratón 3D para un trabajo más eficiente con software de modelado 3D y mandos de juego y controladores personalizados para mejorar el desarrollo del juego.
Transferencia de micrófono: conecta virtualmente una entrada de micrófono local con un ordenador remoto y accede sin problemas a las aplicaciones necesarias, como software de grabación, software para reuniones y software de dictado.
Listo para la optimización de Wacom (Proyecto Mercury): crea obras de arte impecables con extrema precisión en un entorno remoto completamente optimizado utilizando dispositivos interactivos de Wacom y la solución estrechamente integrada de Splashtop.
Todas las funciones de rendimiento están disponibles en Splashtop Enterprise para medios de comunicación y ocio (M&E), arquitectura, ingeniería y construcción (AEC), retransmisión, desarrollo de juegos y otras industrias que necesitan seguridad mejorada, como inicio de sesión único (SSO), control granular, integración SIEM, API empresariales y otras capacidades.
Splashtop ofrece las funciones de mejor relación calidad-precio y rendimiento disponibles en una solución de acceso remoto para profesionales de los medios y fue nombrado ganador del premio NAB Show Product of the Year de 2023 en la categoría de producción remota durante el 100.º aniversario del evento. Business Access Performance está disponible de inmediato. Para obtener más información, visita Splashtop.com/products/business-access/performance.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com