Mirroring360 Sender permite a los ponentes, docentes y jugadores compartir de forma inalámbrica las pantallas de sus ordenadores en una pantalla grande, ¡con un rendimiento de lujo!
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
El Emisor Mirroring360 permite a presentadores, educadores y jugadores compartir de forma inalámbrica las pantallas de sus ordenadores en una pantalla grande, ¡con un rendimiento sobrealimentado!
San José, CA - 27 de mayo de 2015 - Splashtop Inc., líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia su última incorporación a su línea de productos de screenmirroring y ampliada: el Mirroring360 Sender. Ya sea en una sala de conferencias, un aula o una habitación familiar, los usuarios pueden transmitir instantáneamente la pantalla de su PC o tableta Windows a un televisor / pantalla grande conectándose a un Apple TV, un ordenador o una serie de dispositivos multimedia como el Amazon Fire TV, el Amazon Fire TV Stick o el Google Nexus Player.
El Remitente Mirroring360 está disponible para ordenadores con Windows 7, Windows Vista y Windows 8. Una vez instalado, utilizará la red WiFi para buscar receptores compatibles, incluido el Apple TV y cualquier ordenador o dispositivo que tenga instalado el software del receptor Mirroring360 (haz clic aquí para ver una lista completa de sistemas). Aunque la tecnología de duplicación y ampliación de pantallas de PC no es nueva, el Emisor Mirroring360 es la solución de mayor rendimiento hasta la fecha, tanto en velocidad de fotogramas como en latencia. Esto abre la puerta a un abanico de nuevas posibilidades en el actual mundo rico en medios de comunicación, sobre todo en lo que se refiere a gráficos, vídeos y juegos.
Con esta nueva incorporación, la familia de productos Mirroring360 ya admite compartir pantalla a alta velocidad desde prácticamente cualquier dispositivo que lleves encima, incluidos iPad, iPhone, PC, Mac, Surface Pro y dispositivos Android 5. Desde su lanzamiento inicial a mediados de 2014, miles de empresas y escuelas con iniciativas BYOD y 1:1 han desplegado Mirroring360 para permitir a los usuarios colaborar mejor utilizando sus dispositivos, como hacer presentaciones, enseñar, formar y mostrar/grabar aplicaciones y contenidos (móviles). Otra razón de la rápida adopción es que el producto se centra en la facilidad de despliegue y uso por parte de empresas y distritos escolares. Las exclusivas funciones Mirroring Assist y de gran despliegue permiten a los administradores informáticos desplegar la solución sin tener que reconfigurar sus redes ni adquirir nuevos equipos de red. Infórmate en sobre el Asistente de Reflejo.
"Nuestro objetivo es deleitar a nuestros usuarios con una solución superrápida y fácil de usar para compartir y colaborar desde cualquier dispositivo que lleven". dice Mark Lee, director general de Splashtop. "Cada vez más pantallas de salas de reuniones están conectadas a Apple TV, Amazon Fire TV u ordenadores. Con Mirroring360 ya no tienes que preocuparte de los diferentes dongles y cables; todo el mundo puede transmitir instantáneamente su presentación, aplicación o contenido multimedia a la gran pantalla. Combinado con el receptor Mirroring360, los usuarios pueden incluso permitir que varias personas emitan sus pantallas una al lado de la otra."
Mirroring360 Sender para Windows está actualmente en promoción por $6.99 (50 % de descuento) por tiempo limitado, con una prueba gratuita de 7 días. Consulta www.mirroring360.com/pc_appletv.
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas de su clase, ya que conecta teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones y los socios de fabricación, incluidos HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros, han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos. Splashtop ha desarrollado varios productos para la educación y las iniciativas 1:1, incluidos Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard y Mirroring360 (ver aquí). Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 Norteamérica 2013. La empresa tiene su sede en San José, California, y tiene múltiples oficinas internacionales. Para obtener más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto con los Medios
Robert Ha