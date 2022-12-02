Splashtop lanza Splashtop K.K. en Japón
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Splashtop para seguir el mercado japonés de PYMES y empresas con su producto Splashtop Pro
12 de marzo de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy la apertura de su filial en Tokio, Japón, creada para ofrecer ventas y asistencia para su línea de productos Splashtop Pro.
Splashtop Pro está diseñado para que la TI corporativa, los proveedores de servicios y los integradores de sistemas permitan una fuerza de trabajo móvil con tabletas en treinta minutos. Con Splashtop Pro, la TI puede administrar y monitorear de manera segura los dispositivos móviles y de computadora a través de una consola web basada en cloud y fácil de usar. La TI puede desplegar y establecer políticas que permitan a los trabajadores móviles aprovechar clouds personales, privadas y públicas, ya sea que se ejecuten en una máquina física o virtual.
Splashtop Pro aprovecha la galardonada tecnología de escritorio remoto de Splashtop que permite a los usuarios crear una cloud personal para acceder a los archivos, aplicaciones, así como ver y escuchar el contenido, directamente desde una PC o Mac sin necesidad de sincronizar o copiar archivos o aplicaciones entre dispositivos.
En la actualidad, más de seis millones de usuarios de tabletas y smartphones disfrutan de las aplicaciones móviles de Splashtop. Splashtop Remote Desktop fue la 11ª aplicación de pago para iPad y la 1ª aplicación empresarial para iPad más vendida en Japón en 2011.
"La apertura de la nueva sucursal en Japón permitir�á a Splashtop hacer crecer rápidamente su base de clientes japoneses y ampliar el negocio en esta importante región. Al mismo tiempo, la presencia formal de Splashtop en Japón subraya nuestro compromiso con nuestros socios y usuarios corporativos japoneses", declaró Mark Lee, director general de Splashtop.
Jin Koh, Vicepresidente de Soluciones Móviles de Splashtop, dirigirá sus operaciones en Japón. "Splashtop Pro está siendo adoptado e implantado rápidamente por los integradores de sistemas japoneses para ofrecer soluciones de escritorio remoto y escritorio virtual a su base de clientes", dijo Jin Koh. "Pretendemos desempeñar un papel importante en la capacitación de la mano de obra móvil en Japón".
Japón es un importante mercado de aplicaciones móviles debido a la adopción generalizada de dispositivos móviles y a la fenomenal tasa de crecimiento de las aplicaciones. Por ejemplo, en 2011, según AppAnnie, Japón experimentó un aumento del 98% en descargas y del 88% en ingresos en aplicaciones para iPad y iPhone.
La nueva oficina de Splashtop K.K está situada en el centro del Marunouchi de Tokio, el distrito central de negocios de Japón.
Acerca de Splashtop Escritorio Remoto
Splashtop Escritorio Remoto elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a archivos de trabajo y aplicaciones ofimáticas importantes, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. También se puede disfrutar a distancia de contenidos para el entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D. Los usuarios de Escritorio Remoto Splashtop pueden conectar dispositivos a través de Internet o LAN.
Acerca de Splashtop
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de computación en dispositivos cruzados de su clase – puentes entre tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. Los productos de Splashtop han sido enviados a más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. Splashtop Remote Desktop y Whiteboard son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World y Amazon Appstore para Android, deleitando a millones de usuarios móviles con un acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de servicios y de TI pueden "movilizar" su fuerza de trabajo de tabletas en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de clase de consumidor en sus dispositivos, al tiempo que cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el premio al producto más innovador de PC World, el premio Lo Mejor de lo Nuevo de Popular Science, el premio a la mejor aplicación/software del CES 2011" y el premio a la mejor aplicación móvil del CES 2012 de la revista LAPTOP. Además, es la vigésima aplicación más popular en el App Store Rewind de Apple del 2011. Splashtop tiene su sede en San José así como oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Pro: https://www.splashtop.com/pro