Splashtop lanza un escritorio remoto para los dispositivos webOS de HP
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Una Aplicación Fácil de Usar que Conecta a los Usuarios a Su Mac o PC para Acceder a Archivos, Ver Vídeos, Jugar Juegos Basados en Flash y Más
16 de mayo de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha presentado hoy Splashtop® Remote Desktop para webOS. Con la aplicación, los usuarios tienen ahora acceso sencillo, con un solo clic, desde su smartphone basado en HP webOS a todo su ordenador de sobremesa, con soporte para vídeo y audio completos.
"Creamos Splashtop Remote Desktop con la visión de tender un puente entre los miles de millones de dispositivos de todo el mundo", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Nuestro apoyo al webOS de HP es un hito importante en esa dirección".
Con Splashtop Remote, los usuarios pueden utilizar sus smartphones HP Palm Pre 2 y HP Palm Pre Plus con webOS 2.1 para:
Controlar totalmente su ordenador de forma remota, acceder a archivos e interactuar con aplicaciones informáticas utilizando controles táctiles intuitivos y gestos webOS familiares
Ver vídeos y reproducir música almacenada en su ordenador, ya sea en iTunes®, Windows® Media Player o cualquier otro formato
Juega a juegos avanzados para PC y basados en Flash, como World of Warcraft™ o Bejeweled™ a través de la tecnología de streaming Splashtop, pendiente de patente
Trabajar con documentos de Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint) y acceder a Microsoft Outlook
Splashtop Remote Desktop para webOS está disponible desde hoy en la HP App Store por 4,99 $.
Splashtop Remote se conecta a cualquier sistema operativo Windows 7, Windows Vista, Windows XP o Mac OS X 10.6 o superior. Splashtop Remote consta de dos componentes: una aplicación que se ejecuta en el dispositivo WebOS, y una aplicación que se ejecuta en la computadora. El smartphone o tableta se conecta al ordenador a través de cualquier red. Para obtener más información sobre Splashtop Remote, visita: https://www.splashtop.com/remote
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote Desktop, un éxito de ventas en la App Store de Apple, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta, mientras están lejos de su PC. La aplicación ya está disponible en Apple App Store, en iTunes y en Android Market.
Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de PCs de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote