Splashtop lanza el receptor AirPlay Mirroring360 para dispositivos Android, incluyendo Amazon FireTV y Google Nexus Player conectado a HDTV o proyectores
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Duplique o transmita de forma inalámbrica música, películas, fotos, juegos y aplicaciones desde su iOS o MAC a cualquier dispositivo Android; versiones gratuitas y de pago disponibles en Google Play y Amazon Android App Store
San José, CA (PRWEB) - 28 de octubre de 2014 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia Mirroring360 AirPlay Receiver para Android. Mirroring360 te permite transmitir o reflejar tu música, películas, programas de TV, fotos, juegos y pantallas en cualquier dispositivo Android. Una vez instalado, Mirroring360 convierte tu dispositivo Android en un receptor AirPlay. A continuación, puedes descubrir y seleccionar el dispositivo en el menú AirPlay de tu iPad, iPhone, iPod Touch y MAC para empezar a transmitir y hacer mirroring.
"Cientos de miles de personas ya disfrutan de Mirroring360 para Windows y MAC, especialmente profesores y profesionales que realizan presentaciones de negocios" dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Con la expansión de los dispositivos conectados a la pantalla grande basados en Android como Google Nexus Player y Amazon FireTV, los clientes nos han pedido que ampliemos el soporte de la plataforma".
¿Cómo usará el receptor AirPlay de Mirroring360 para Android?
Transmitir o duplicar fotos, videos, películas o más desde su iOS o MAC a televisores HDTV de pantalla grande conectados a descodificadores basados en Android, como Amazon FireTV y Google Nexus Player.
Comparta de forma inalámbrica sus presentaciones, demostraciones de productos, etc., desde su iOS o MAC con usuarios de Android
Utilice sus juegos de iOS y MAC en una pantalla grande HDTV conectada a cualquier dispositivo Android. Su dispositivo iOS puede convertirse en un mando de juego remoto.
Formadores que buscan ser más efectivos al permitir la participación de los alumnos con contenido desde su ubicación
Ahorra más del 65 % ya mismo: por tiempo limitado, ofrecemos cada licencia por solo $6.99 (suele costar 19,99 $). También se pueden hacer compras al por mayor (comunícate con sales@splashtop.com para obtener más información).Visita Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360y Amazon Android App Store para conseguir una prueba gratuita.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto con los Medios
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com