Splashtop lanza un complemento de movilidad de alto rendimiento para los servicios de escritorio remoto de Microsoft Windows Server (RDS / Terminal Services), VDI basado en Hyper-V y la plataforma en la nube Azure
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Contratación de socios mundiales de Microsoft para movilizar todas las aplicaciones empresariales Windows y heredadas
SAN JOSÉ, California - 8 de julio de 2013 - En la Conferencia Mundial de Partners de Microsoft 2013 (WPC), Splashtop Inc., presente en el stand número 519, lanza Splashtop Enterprise como el complemento de movilidad de alto rendimiento para Microsoft Windows 2012/2008 R2/2003 Server RDS, VDI basado en Hyper-V, y la plataforma cloud Azure. Con Splashtop Enterprise, las fuerzas de trabajo móviles ahora pueden disfrutar de la solución de acceso remoto de más alto rendimiento, segura y asequible para escritorios virtuales y basados en sesiones, así como programas RemoteApp.
Splashtop Enterprise ahora incluye el agente VDI (conocido como Splashtop Streamer) optimizado para la plataforma de virtualización Microsoft Hyper-V, así como Windows Remote Desktop Services / Terminal Services. Cuando una empresa prefiere tener acceso remoto sin agente a las infraestructuras VDI o RDS existentes, Splashtop Enterprise incluye la tecnología SplashApp que transcodifica el protocolo RDP al protocolo Splashtop en tiempo real. Con Splashtop Enterprise, no hay necesidad de configurar un Microsoft Remote Desktop Gateway o emplear engorrosas soluciones VPN porque todo el tráfico remoto de Splashtop se enruta de manera segura a través de redes globales basadas en SSL AES-256.
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, cuenta: "La movilidad y cloud están creando una poderosa espiral informática de última generación. Splashtop, optimizado para Microsoft RDS, Hyper-V y Azure, es la forma más rápida, sencilla y asequible de hacer que la larga lista de aplicaciones empresariales y heredadas estén disponibles de forma instantánea para la fuerza de trabajo móvil, aprovechando cualquier configuración cloud".
En la WPC 2013, Splashtop también desvela su programa de asociación con fuertes incentivos para el canal. Más del 65% de las empresas de Fortune 500 ya tienen empleados que utilizan Splashtop dentro de sus redes corporativas; con Splashtop Enterprise, los socios de canal pueden ofrecer rápidamente a las empresas una mayor capacidad de gestión para satisfacer los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativos.
Beneficios clave
Moviliza instantáneamente la infraestructura RDS (Terminal Services) y VDI para ofrecer aplicaciones .NET, Silverlight, Flash, Java, SAP/Oracle/Siebel muy personalizadas, CAD 3D y otras aplicaciones verticales.
Disfrutar de un control completo sobre qué aplicaciones o escritorios son movilizados a qué dispositivos y usuarios; el panel de control proporciona a los equipos de TI información sobre el uso y la gestión de la información.
Profunda integración con socios MDM / MAM para mayor seguridad y control BYO
Agilidad empresarial mediante un sencillo escalamiento a través de cloud privadas, híbridas y públicas, incluyendo la plataforma cloud Azure
Características Principales
Los agentes Splashtop VDI (conocidos como Splashtop Streamer) están certificados para el host de sesión basado en Microsoft Hyper-V y el host de virtualización
La tecnología SplashApp sin agentes puede transcodificar en tiempo real los escritorios virtuales (VDI) basados en Windows Server 2003/2008/2012 RDS e Hyper-V que ejecutan cualquier sabor de Windows
Consola de administración segura on-premise que se integra con Active Directory
Acceso de movilidad de alto rendimiento: hasta 60 fotogramas por segundo de vídeo y menos de 30 milisegundos de latencia, pero con menor consumo de energía
Interfaz intuitiva: gestos sencillos para dispositivos móviles táctiles con accesos directos y controles personalizables para aplicaciones empresariales específicas
Compatibilidad BYO: iOS, Android, Windows Phone, WinRT, Windows y Mac
Precio y Disponibilidad
Splashtop Enterprise con SplashApp ya está disponible en: www.splashtop.com/products-pricing
Prueba gratuita disponible aquí: www.splashtop.com/enterprise
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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Contacto con los Medios
Kim Gengler
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