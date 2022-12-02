Splashtop lanza la aplicación FileHound para el iPhone
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FileHound es la forma más fácil de encontrar y acceder a archivos de ordenadores remotos desde un iPhone o iPod touch
8 de noviembre de 2011 - San José (California) Splashtop Inc., el líder mundial en informática entre dispositivos, ha lanzado hoy FileHound, una aplicación para acceder de forma remota a archivos de ordenador desde un iPhone y un iPod touch. Diseñado para pantallas pequeñas, FileHound es la forma más fácil de enumerar, buscar y navegar por documentos, fotos, música y vídeos en un ordenador y aprovecha la galardonada tecnología de escritorio remoto de Splashtop.
Diseñado específicamente para facilitar su uso en dispositivos móviles con pantallas pequeñas, FileHound elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y contenido multimedia entre dispositivos. Con esta aplicación se pueden encontrar y acceder fácilmente a archivos de trabajo y aplicaciones de oficina importantes, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. Además, el contenido para entretenimiento personal, incluidas películas, música, fotografías y vídeos, se puede ver de forma remota.
Mark Lee, CEO de Splashtop, cuenta: "FileHound es como llevar a su mejor amigo en el móvil. Este buen chico le permite buscar archivos mientras se mueve, y puede que le guste tanto que empiece a acariciar el móvil".
Las funciones de FileHound incluyen la capacidad de:
Visualiza instantáneamente una lista de todos los archivos con dos toques en la pantalla
Buscar archivos con la búsqueda fácil de FileHound o la carpeta de elementos recientes
Navegar con el modo Trackpad para una máxima precisión en pantallas pequeñas
Utiliza la barra de atajos para alternar entre los modos de navegación y edición
Activa el teclado o la barra de desplazamiento
Ampliar o reducir una pantalla
Bloquear la orientación de la pantalla
Desconecta fácilmente una sesión
FileHound es fácil de instalar y compatible con todas las versiones de iPhone y iPod touch (iOS 4 o superior) y Windows 7, Vista y XP. Solo hace falta instalar la aplicación FileHound en un iPhone o iPod touch y el software Splashtop Streamer en un ordenador remoto. Luego crea un código de seguridad en ambos dispositivos. Una vez instalado, los usuarios de FileHound pueden buscar y acceder a archivos en un ordenador remoto desde cualquier parte del mundo.
FileHound se puede descargar por un precio de promoción de lanzamiento especial de 4,99 USD (el precio normal es de 14,99 USD) desde iTunes App Store en https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8
Para celebrar el lanzamiento de FileHound, Splashtop organiza un concurso de fotografía de perros. Para más detalles sobre cómo participar en el concurso con una foto de su perro favorito buscando un documento o un periódico, entre en la página de Facebook de Splashtop en www.facebook.com/splashtop.
Acerca de Splashtop
Splashtop pretende influir en la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de computación multidispositivo de su clase uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. Los productos de Splashtop se han distribuido en más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus y otros socios. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard o CamCam son algunas de las aplicaciones más vendidas en más de 60 países a través del Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog y Amazon Android App Store, proporcionando a millones de usuarios móviles un acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia o archivos favoritos en cualquier momento y desde cualquier lugar
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y servicios pueden "movilizar" una fuerza de trabajo en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de la experiencia de clase de los consumidores en sus dispositivos mientras cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2011 CES" de la revista LAPTOP. Splashtop tiene su sede en San José y equipos en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto con los medios de comunicación:
Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Splashtop FileHound: https://www.splashtop.com/filehound
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Descargar FileHound: https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8