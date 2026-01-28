Splashtop y KIWONTECH anuncian una asociación estratégica para fortalecer las operaciones de TI seguras y centradas en la nube
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La asociación combina la seguridad del correo electrónico con Acceso remoto seguro, Soporte remoto y Splashtop Autonomous Endpoint Management para apoyar a las organizaciones modernas y distribuidas.
SEÚL, Corea del Sur, 28 de enero de 2026 – Splashtop, un líder global en Acceso remoto seguro, Soporte remoto y Gestión autónoma de dispositivos (AEM), y KIWONTECH, un proveedor de soluciones de seguridad de correo electrónico empresarial dedicado a neutralizar el compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) y las amenazas de phishing en evolución, anunciaron hoy una asociación estratégica para ayudar a las organizaciones a fortalecer la seguridad y optimizar las operaciones en correos electrónicos, endpoints y entornos de trabajo distribuidos.
A través de esta asociación, KIWONTECH ofrecerá el portafolio de productos de Splashtop como parte de su línea de productos, permitiendo a los clientes combinar la seguridad avanzada del correo electrónico con Acceso remoto seguro, Soporte remoto y gestión proactiva de endpoints. Juntas, las dos empresas tienen como objetivo simplificar cómo las organizaciones protegen las comunicaciones, gestionan dispositivos y brindan soporte a usuarios en entornos remotos y de trabajo híbrido basados en la nube.
“A través de esta asociación con KIWONTECH, esperamos expandir el acceso a las soluciones de Splashtop de Acceso remoto seguro, soporte y gestión de endpoints para organizaciones coreanas, mientras apoyamos a los clientes en la modernización de las operaciones de TI”, dijo So-hyun (Kelly) Park, Jefa de Ventas de Splashtop en Corea.
“Esta colaboración representa un importante hito para ofrecer mayor valor de seguridad a nuestros clientes al alinear la experiencia en seguridad de correo electrónico de KIWONTECH con las capacidades de conectividad segura y gestión de dispositivos de Splashtop,” dijo Chung-han (Kevin) Kim, Vicepresidente de KIWONTECH.
Las soluciones de Splashtop son confiadas por millones de usuarios en todo el mundo por su rendimiento, fiabilidad y seguridad de nivel empresarial. Además de Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support, las capacidades de Splashtop Autonomous Endpoint Management proporcionan visibilidad continua y automatización en todos los endpoints, incluyendo monitoreo y parcheo, ayudando a los equipos de TI a reducir riesgos, minimizar el tiempo de inactividad y operar de manera más eficiente.
La asociación subraya un compromiso compartido para apoyar operaciones de TI escalables y con prioridad en la nube para fuerzas de trabajo remotas e híbridas. Al combinar la conectividad segura de Splashtop y las capacidades de AEM con la experiencia de KIWONTECH en la prevención de amenazas por correo electrónico, las organizaciones pueden esperar una postura de seguridad mejorada, una resolución de problemas más rápida y un enfoque más coordinado para gestionar usuarios y dispositivos.
A lo largo de 2026, Splashtop y KIWONTECH trabajarán estrechamente juntos, incluyendo la participación conjunta en eventos de la industria, iniciativas de co-marketing y programas de divulgación colaborativos. La asociación se centrará en ayudar a las organizaciones a adoptar entornos de trabajo digital seguros y eficientes mientras se reduce la complejidad operativa.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Sobre KIWONTECH
KIWONTECH es una empresa de ciberseguridad especializada en la seguridad del correo electrónico empresarial y la prevención de amenazas. Sus soluciones protegen a las organizaciones contra el phishing, malware, ransomware, ataques de suplantación de identidad y fugas de datos. A través de la continua innovación y asociaciones estratégicas, KIWONTECH está expandiendo su ecosistema para abordar las necesidades de seguridad en constante evolución de los lugares de trabajo digitales modernos.
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