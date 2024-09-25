Splashtop se une a la Asociación de seguridad inteligente de Microsoft
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CUPERTINO, CA., Estados Unidos - 25/09/2024 - Splashtop Inc. ha anunciado hoy que se ha convertido en miembro de la Asociación de seguridad inteligente de Microsoft (MISA), un ecosistema de proveedores de software independientes (ISV) y proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSPs) que han integrado sus soluciones con la tecnología de seguridad de Microsoft para defender mejor a nuestros clientes mutuos contra un mundo de crecientes amenazas cibernéticas.
Con millones de usuarios, Splashtop permite a las empresas mejorar la seguridad y la eficiencia en entornos de trabajo híbridos y remotos. Reconocido por su experiencia de usuario sin fricciones y su sólida seguridad, Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop ofrece controles de acceso precisos para proteger las redes Wi-Fi de usuarios no autorizados y ciberataques. Al integrarse sin problemas con Microsoft Intune, los usuarios pueden lograr la autenticación basada en certificados a través de Microsoft cloud PKI o certificados Foxpass mientras disfrutan de una implementación y un mantenimiento simplificados. Como miembro de la Asociación de seguridad inteligente de Microsoft, Splashtop aúna fuerzas con Microsoft en su intento de ayudar a los clientes a atajar los desafíos cambiantes del panorama de TI actual.
"Creemos firmemente que la seguridad no debería ser complicada", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. Foxpass Cloud RADIUS hace que la autenticación basada en certificados (CBA) sea sencilla y accesible para los equipos de TI, al aprovechar tus sistemas de Microsoft existentes para cubrir tus redes wi-fi con una capa adicional de seguridad. Estamos encantados de colaborar con MISA para ofrecer soluciones de seguridad mejoradas. Al trabajar juntos, capacitamos a las organizaciones para que se centren en el crecimiento y la innovación, con la confianza de que sus entornos de TI están gestionados y sean seguros".
"La Asociación de seguridad inteligente de Microsoft se ha convertido en un ecosistema apasionante compuesto por los proveedores de software de seguridad más fiables y de garantías de todo el mundo", dijo Maria Thomson, directora de la Asociación de seguridad inteligente de Microsoft. "Nuestros miembros, al igual que Splashtop, comparten el compromiso de Microsoft con la colaboración dentro de la comunidad de ciberseguridad para mejorar la capacidad de nuestros clientes para predecir, detectar y responder a las amenazas de seguridad más rápido".
Establecida en 2018 para reunir a los líderes de Microsoft, ISV y MSPs, MISA se enfoca en colaborar para combatir las amenazas de seguridad y crear un entorno más seguro para todos. Su misión es proporcionar soluciones de seguridad inteligentes y líderes en la industria que trabajen juntas para ayudar a proteger a las organizaciones a la velocidad y escala de la IA en un panorama de amenazas cada vez mayor.
Los socios que estén interesados en obtener más información pueden visitar el sitio web de MISA: Asociación de seguridad inteligente de Microsoft.
Acerca de Splashtop:
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com
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Adrienne Hisoler
Gerente de Relaciones Públicas
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