Splashtop se une al Programa RSA® Ready Technology Partner; anuncia la adopción por parte del Grupo de Seguros líder en Japón Nissei Asset Management
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Miles de agentes de seguros de muchas compañías están usando Splashtop Enterprise para mejorar la productividad y dar soporte al Plan de Continuidad de Negocio (BCP)
SAN JOSÉ, California - 23 de julio de 2014 - Splashtop, líder en informática y colaboración entre dispositivos, ha anunciado hoy que se ha unido al Programa RSA Ready Technology Partner y ha establecido la interoperabilidad entre Splashtop Enterprise y la solución de autenticación multifactor RSA SecurID de RSA, la División de Seguridad de EMC (EMC).
Splashtop también ha anunciado que el grupo japonés líder en seguros Nissei Asset Management está desplegando Splashtop Enterprise, la única solución de acceso remoto in situ del sector. Splashtop Enterprise sustituirá a una solución RDP existente más lenta para que los empleados puedan disfrutar de mayor productividad y seguridad al acceder remotamente a sus ordenadores desde cualquier dispositivo a través de Internet. Splashtop también sirve como solución en caso de emergencia o catástrofe, lo que en Japón se conoce como Plan de Continuidad del Negocio (PCN); los empleados pueden trabajar eficazmente desde casa sin tener que desplazarse a las oficinas.
"Nos complace dar la bienvenida a Splashtop al Programa de Socios RSA Ready. A medida que las empresas y las PYMES trabajan para optimizar el acceso remoto de sus empleados, la necesidad de soluciones de seguridad fiables y probadas es una prioridad", dijo Chad Loeven, Director de Asociaciones de RSA. "La interoperabilidad de los productos de RSA y Splashtop ayudará a los clientes a ofrecer una solución de acceso remoto y colaboración diseñada para ser segura y cómoda para los usuarios."
Splashtop Enterprise permite a los departamentos de TI mostrar aplicaciones corporativas y escritorios (físicos y virtuales) en tabletas, teléfonos inteligentes, PC y MAC. La experiencia de streaming y de pantalla táctil más valorada significa que los trabajadores móviles pueden emplear rápida y fácilmente la productividad de la oficina, la línea de negocio, los gráficos 3D y las aplicaciones web personalizadas desde su casa o mientras viajan.
"Los dispositivos móviles están transformando el sector de los seguros, especialmente la forma en que interactúan los proveedores de servicios y los clientes", dijo Mark Lee, consejero delegado y fundador de Splashtop. "Estamos encantados de trabajar con RSA para ayudar a garantizar que podemos ofrecer la mejor solución de acceso remoto seguro de su clase a nuestros clientes."
Según Nissei Asset Management, Splashtop Enterprise ha aumentado considerablemente la productividad de su fuerza de trabajo móvil, así como el cumplimiento del requisito de entregar un Plan de Continuidad de Negocios (BCP) en caso de emergencia o desastre. Para obtener más información acerca de cómo Splashtop Enterprise puede ayudar a movilizar tu negocio o apoyar el BCP, por favor visita: https://www.splashtop.com/enterprise
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 16 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies dos años consecutivos (2012 y 2013). La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita https://www.splashtop.com
RSA y SecurID son marcas registradas o marcas comerciales de EMC Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto para los medios de comunicación
Alex Shapiro
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